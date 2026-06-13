「3、2、1，Go Shoot！」最近如果有滑到總統賴清德的畢業祝福影片，應該對這句話不陌生，這是發射戰鬥陀螺時喊出的經典口號，也是許多七、八年級生共同的童年回憶。隨著《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）近年在台灣掀起熱潮，這股曾席捲校園的旋風再度回歸，從地下街、百貨公司到各地比賽現場都能看見玩家身影，甚至連總統都跟上這波風潮。不少小時候玩過《戰鬥陀螺》的玩家重新回鍋，也有許多未接觸過的新手準備入坑，不過面對琳瑯滿目的選擇，不少人第一個問題都是「如果現在才入坑，第一顆到底該買什麼？」《NOWNEWS 今日新聞》實際詢問資深玩家後發現，最推薦新手入手的機體是「流星龍騎兵（UX-17 流星龍騎兵3-70J）」。
新手第一顆買什麼？玩家推薦流星龍騎兵
當年只要挑喜歡的角色或顏色就能在玩具區旁邊直接開戰，如今的《戰鬥陀螺X》卻多了不同的零件配置，甚至還有左迴旋、右迴旋等不同玩法，軍備競賽的形式讓人一頭霧水。資深玩家表示，目前《戰鬥陀螺X》大多數都屬於右迴旋系統，但是他最推薦的是2025年底推出的左迴旋攻擊型戰鬥陀螺「流星龍騎兵3-70J」，原因是「買了可以直接上場。」
「其他需要配零件，它原裝就有強度了」資深玩家表示，許多熱門的戰鬥陀螺雖然性能好，但往往需要更換零件、調整配置後才能真正發揮實力，相較之下，流星龍騎兵即使維持原廠配置，也已具備不錯競爭力，因此成為戰鬥陀螺小白想嘗試又怕失敗的第一選擇。
流星龍騎兵為何特別？左迴旋成最大優勢
對於剛接觸《戰鬥陀螺X》的玩家而言，最常聽到的名詞之一就是「配置」，指的是透過更換不同零件來調整陀螺性能。一顆陀螺主要由刀刃、齒輪與軸心組成，不同組合會影響攻擊力、持久力、穩定性以及撞擊路線。因此許多玩家買到機體後，並不會直接使用原廠配置，而是拆解零件重新組裝，打造更符合自己打法的搭配。
許多比賽常見的戰鬥陀螺都需要投入額外的時間跟金錢，調整配置、增加零件。但流星龍騎兵最大的優勢在於原廠配置完成度高，不需要花費太多成本調整，就能直接投入對戰。流星龍騎兵屬於《戰鬥陀螺X》Unique Line系列，為少數左迴旋攻擊型機體。其刀刃外緣大量採用金屬材質，並搭載大型左迴旋橡膠刀刃與攻擊型零件配置，能在碰撞時吸收右旋機體的轉速，持續發動攻擊。
目前《戰鬥陀螺X》主流環境仍以右迴旋機體為主，因此當左旋機體對上右旋機體時，雙方旋轉方向相反，更容易產生激烈碰撞與轉速交換效果。由於左迴旋數量相對稀少，目前只有三顆，也讓它們擁有獨特優勢，部分玩家甚至認為，左旋機體是最容易讓新手感受到《戰鬥陀螺X》高速衝撞魅力的類型。
隨著《戰鬥陀螺X》熱度持續升高，熱門商品經常出現缺貨、溢價甚至黃牛轉售等情況，不少新手一入坑就花費數千元購置裝備，卻連基本玩法都還沒摸熟。資深玩家認為，與其一開始就花錢、花時間研究，不如先選擇一顆「本身就很強的」入手，體驗對戰樂趣。官方將流星龍騎兵設計為Starter入門套裝販售，除了陀螺本體外，也附上大型龍形發射器與左旋發射器，新手開箱後即可直接投入對戰，不必再另外添購配件，官方售價2300日圓（含稅）。
值得注意的是，由於左旋與右旋發射器規格不同，無法混用。官方也曾提醒，若將左旋陀螺搭配右旋發射器，或右旋陀螺搭配左旋發射器使用，可能造成零件損壞甚至發生危險。因此附發射器的Starter套裝，對第一次接觸《戰鬥陀螺X》的玩家而言也更加方便。
🟡 流星龍騎兵（UX-17 流星龍騎兵3-70J）小檔案
■發售日期：2025年12月27日
■官方售價：2300日圓（含稅）
■類型：攻擊型
■迴旋方向：左迴旋
■系列：Unique Line
■配置：Meteor Dragoon／3-70／J
■內容物：陀螺本體、龍形發射器、左旋發射器
■特色：搭載大型左旋橡膠刀刃，可吸收右旋對手轉速並持續發動攻擊
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當年只要挑喜歡的角色或顏色就能在玩具區旁邊直接開戰，如今的《戰鬥陀螺X》卻多了不同的零件配置，甚至還有左迴旋、右迴旋等不同玩法，軍備競賽的形式讓人一頭霧水。資深玩家表示，目前《戰鬥陀螺X》大多數都屬於右迴旋系統，但是他最推薦的是2025年底推出的左迴旋攻擊型戰鬥陀螺「流星龍騎兵3-70J」，原因是「買了可以直接上場。」
「其他需要配零件，它原裝就有強度了」資深玩家表示，許多熱門的戰鬥陀螺雖然性能好，但往往需要更換零件、調整配置後才能真正發揮實力，相較之下，流星龍騎兵即使維持原廠配置，也已具備不錯競爭力，因此成為戰鬥陀螺小白想嘗試又怕失敗的第一選擇。
對於剛接觸《戰鬥陀螺X》的玩家而言，最常聽到的名詞之一就是「配置」，指的是透過更換不同零件來調整陀螺性能。一顆陀螺主要由刀刃、齒輪與軸心組成，不同組合會影響攻擊力、持久力、穩定性以及撞擊路線。因此許多玩家買到機體後，並不會直接使用原廠配置，而是拆解零件重新組裝，打造更符合自己打法的搭配。
許多比賽常見的戰鬥陀螺都需要投入額外的時間跟金錢，調整配置、增加零件。但流星龍騎兵最大的優勢在於原廠配置完成度高，不需要花費太多成本調整，就能直接投入對戰。流星龍騎兵屬於《戰鬥陀螺X》Unique Line系列，為少數左迴旋攻擊型機體。其刀刃外緣大量採用金屬材質，並搭載大型左迴旋橡膠刀刃與攻擊型零件配置，能在碰撞時吸收右旋機體的轉速，持續發動攻擊。
目前《戰鬥陀螺X》主流環境仍以右迴旋機體為主，因此當左旋機體對上右旋機體時，雙方旋轉方向相反，更容易產生激烈碰撞與轉速交換效果。由於左迴旋數量相對稀少，目前只有三顆，也讓它們擁有獨特優勢，部分玩家甚至認為，左旋機體是最容易讓新手感受到《戰鬥陀螺X》高速衝撞魅力的類型。
值得注意的是，由於左旋與右旋發射器規格不同，無法混用。官方也曾提醒，若將左旋陀螺搭配右旋發射器，或右旋陀螺搭配左旋發射器使用，可能造成零件損壞甚至發生危險。因此附發射器的Starter套裝，對第一次接觸《戰鬥陀螺X》的玩家而言也更加方便。
■發售日期：2025年12月27日
■官方售價：2300日圓（含稅）
■類型：攻擊型
■迴旋方向：左迴旋
■系列：Unique Line
■配置：Meteor Dragoon／3-70／J
■內容物：陀螺本體、龍形發射器、左旋發射器
■特色：搭載大型左旋橡膠刀刃，可吸收右旋對手轉速並持續發動攻擊