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▲權達美（左）今天宣布懷上女兒，名為金伊宇（김이우，音譯）。右為老公金敏俊。（圖／IG@damikwon_）

▲金敏俊是GD的姊夫，常說小舅子很疼他兒子Eden，是名副其實的「外甥傻瓜」。（圖／YouTube@TVCHOSUN - TV조선）

南韓天王G-DRAGON（GD、權志龍）又要當舅舅了！GD的43歲親姊姊、時尚設計師權達美今（9）日無預警曬出超音波照，開心宣布懷上第二胎，而且還是兒子Eden一直想要的妹妹，預產期就在今年10月。向來有「外甥傻瓜」之稱的GD超疼Eden，不只經常買玩具送他，連拍MV用過的超狂道具車都直接搬回家送外甥，如今家裡又要多一位小公主，GD正式升格「雙寶舅舅」。權達美今天在IG公開寶寶超音波照，開心寫下：「Eden要當哥哥了喔♥一直說想要妹妹的Eden，肚子裡的寶寶居然真的像禮物一樣來到我們身邊，而且還是個女寶寶。」她也提前公開女兒名字「金伊宇（김이우，音譯）」，興奮直呼：「我也要當女兒的媽媽了，哈哈💗我們一家人都要健健康康的，10月見吧。」現年43歲的權達美是GD唯一的親姊姊，本身為時尚設計師，2019年與演員金敏俊結婚，2022年生下兒子Eden。Eden出生後瞬間成為全家人的寶貝，GD更是出了名的「外甥傻瓜」，權達美不時會在社群分享舅甥互動畫面，GD也經常買玩具、送禮物給Eden，寵愛程度完全沒有在客氣。，透露GD拍攝MV時現場有許多昂貴道具，「我們家小孩就收到了舅舅送的禮物，我把那個PO到社群上，大家一看就知道是MV裡出現的那台車，還因此上新聞。」原來GD直接把MV中出現的道具車送給Eden，金敏俊提起這件事時語氣更藏不住自豪。