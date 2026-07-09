Netflix 韓劇《金特務：本色回歸》上線後迅速登上多國排行榜，甚至打敗《鐵拳教育》奪Netflix第一，也讓原著漫畫《金部長》搜尋量跟著飆升。《金特務》改編自韓國人氣網漫《金部長》（김부장），這部作品自2021年開始連載，目前可於 WEBTOON 閱讀繁體中文版，不僅累積大批讀者，更是韓漫知名「PTJ Universe」（朴泰俊宇宙）的重要作品之一。《NOWNEWS今日新聞》以下整理出5個只有看過漫畫才知道的秘密。
1. 《金特務》原著其實叫《金部長》
原著漫畫名稱為《金部長》，主角平時只是公司裡一名普通的中年部長，直到女兒遭犯罪集團綁架，他不得不重拾過去身為頂尖特務的身分，因此漫畫一開始就是從「爸爸救女兒」展開，而非韓劇描述的年輕特務時期。
Netflix《金特務：本色回歸》將金部長的年齡調整得較漫畫年輕，更符合蘇志燮的外型年齡，此外，漫畫中並未明確交代他任職於哪間公司，只知道大家都稱呼他「金部長」，韓劇則將他設定為儲蓄銀行會計組部長，讓角色更貼近一般上班族的形象。
2. 不是普通大叔 PTJ系列最強戰力之一
《金部長》最大的魅力，就是主角的雙重身分。表面上，他每天穿西裝、準時打卡，單純是一個不起眼的中年部長兼社畜，實際上，他曾接受特殊訓練，擁有驚人的近身格鬥、槍械與作戰能力，甚至能單槍匹馬闖入犯罪組織救人，因此不少韓國漫畫迷都將他列為 PTJ 宇宙的頂尖戰力之一。
3. 跟《看臉時代》同一個世界 PTJ宇宙再升級
《金部長》並不是獨立作品，它屬於韓國漫畫家朴泰俊打造的「PTJ Universe」（朴泰俊宇宙）之一，與《看臉時代》等人氣作品共享世界觀，角色之間甚至會互相客串、串聯劇情，彷彿漫威電影宇宙般的設定。許多漫畫粉絲喜歡討論各部作品角色的戰力排行。
PTJ 宇宙中最廣為人知的作品，就是已被 Netflix 改編成動畫的《看臉時代》。除此之外，《格鬥實況》也曾推出電視動畫，《少年法則》、《囧途人生》等作品同樣屬於這個世界觀。因此當《金部長》被改編成影集後，粉絲最期待的除了主角故事，也包含未來是否有機會看到更多 PTJ 宇宙角色跨作品登場。
4. 韓劇其實更像前傳 補完漫畫沒說的故事
與一般漫改作品不同，《金特務：本色回歸》沒有照搬漫畫的情節，劇集新增金部長年輕時期的經歷，包括他身為特務的任務、與妻子相識相戀的過程，以及更多角色背景，等於替漫畫補上前傳故事，讓沒接觸過原作的觀眾更容易理解這名「最強爸爸」為何選擇隱姓埋名。
5. 漫畫比韓劇更遺憾 妻子留下永遠的傷痛
目前討論度最高的差異之一，就是金部長與妻子的故事，韓劇中，飾演金部長的蘇志燮因為有機會聽見妻子留下最後的話，因此成為他放下過去、重新生活的重要原因，但漫畫版本則更加沉重，他始終沒能聽見妻子的最後遺言，這份無法彌補的遺憾，也成為角色內心最深的傷口之一。
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原著漫畫名稱為《金部長》，主角平時只是公司裡一名普通的中年部長，直到女兒遭犯罪集團綁架，他不得不重拾過去身為頂尖特務的身分，因此漫畫一開始就是從「爸爸救女兒」展開，而非韓劇描述的年輕特務時期。
Netflix《金特務：本色回歸》將金部長的年齡調整得較漫畫年輕，更符合蘇志燮的外型年齡，此外，漫畫中並未明確交代他任職於哪間公司，只知道大家都稱呼他「金部長」，韓劇則將他設定為儲蓄銀行會計組部長，讓角色更貼近一般上班族的形象。
《金部長》最大的魅力，就是主角的雙重身分。表面上，他每天穿西裝、準時打卡，單純是一個不起眼的中年部長兼社畜，實際上，他曾接受特殊訓練，擁有驚人的近身格鬥、槍械與作戰能力，甚至能單槍匹馬闖入犯罪組織救人，因此不少韓國漫畫迷都將他列為 PTJ 宇宙的頂尖戰力之一。
《金部長》並不是獨立作品，它屬於韓國漫畫家朴泰俊打造的「PTJ Universe」（朴泰俊宇宙）之一，與《看臉時代》等人氣作品共享世界觀，角色之間甚至會互相客串、串聯劇情，彷彿漫威電影宇宙般的設定。許多漫畫粉絲喜歡討論各部作品角色的戰力排行。
PTJ 宇宙中最廣為人知的作品，就是已被 Netflix 改編成動畫的《看臉時代》。除此之外，《格鬥實況》也曾推出電視動畫，《少年法則》、《囧途人生》等作品同樣屬於這個世界觀。因此當《金部長》被改編成影集後，粉絲最期待的除了主角故事，也包含未來是否有機會看到更多 PTJ 宇宙角色跨作品登場。
與一般漫改作品不同，《金特務：本色回歸》沒有照搬漫畫的情節，劇集新增金部長年輕時期的經歷，包括他身為特務的任務、與妻子相識相戀的過程，以及更多角色背景，等於替漫畫補上前傳故事，讓沒接觸過原作的觀眾更容易理解這名「最強爸爸」為何選擇隱姓埋名。
目前討論度最高的差異之一，就是金部長與妻子的故事，韓劇中，飾演金部長的蘇志燮因為有機會聽見妻子留下最後的話，因此成為他放下過去、重新生活的重要原因，但漫畫版本則更加沉重，他始終沒能聽見妻子的最後遺言，這份無法彌補的遺憾，也成為角色內心最深的傷口之一。