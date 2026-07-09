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北市6月25日大淹水，事後發現內湖區基湖路有一整排水溝長出山蘇，讓網友直呼「難怪淹水」，北市研考會主委殷瑋昨則稱，植物專家判定山蘇是上游沖下來的，並不會影響積淹水，遭議員何孟樺大酸，「山蘇是走路草？」對此，北市府副發言人魏汶萱表示，「山蘇可能從上游沖下來」根本不是殷瑋自己說的，而是出自專家學者的專業判斷。魏汶萱說，周軒稱殷瑋表示水溝位於私地，就代表就與市府無關，完全是刻意斷章取義，事實是殷瑋已多次強調，即使是私人土地，若有清理需求，也可尋求環保局協助。魏汶萱表示，從南鼠北送、造謠市府防火巷沒清、惡意公開公務員個資，再到移花接木造謠山蘇說，連續大翻車四次的側翼說法，何孟樺怎能毫不查證、盲目跟進，甚至一同造謠傳謠？把台大教授的專業說明刻意扭曲成政治攻擊素材，不求證就開槍，側翼與何議員才真的不要開玩笑了。魏汶萱也還原兩位專家學者的說法：國立臺灣大學植物病理與微生物學系兼任教授孫岩章說明，通常會影響排水，一定是「大量」的阻塞物才會發生，像是野外常見的大型木材，才有可能真的擋住水流；雜草、山蘇量很少，正常情況體積這麼小不會影響水流。對於網上熱議的一張水溝內山蘇照片，孫岩章也表示，平常看到水溝裡的山蘇都比較小，只有那顆比較大，「我判斷它是從上方流下來可能性比較大，算是特例之一」。魏汶萱說，國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所兼任教授吳俊宗說明，山蘇在一般水溝裡其實是很普遍，只是大部分不會讓它長得很大，在它小的時候就會被清掉，或者被水流帶走，有報導指出水溝出現大山蘇，這是「稀有案例」並不會常發生；山蘇葉子是軟的，即使有雜草，也不會因為它造成阻塞，因為葉子軟，它會順著水流變形，在水溝大多是小型的山蘇，造成水溝阻塞機率幾乎沒有。魏汶萱強調，專家已經清楚說明，山蘇確實有可能隨大雨從上游沖下，更不會因此成為水溝阻塞的主因。請側翼在造謠前先做好事實查證，也請議員發言前好好篩選資料來源，免得跟著一起大翻車。