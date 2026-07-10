颱風來襲，風雨越晚越明顯，不少人選擇取消行程、待在家追劇、追動畫。隨著7月新番陸續開播，羚邦（Medialink）近日公開本季代理陣容，一口氣帶來16部新作，集結熱血戰鬥、奇幻冒險、療癒日常、校園戀愛、異世界、美食及BL等多元題材。不僅有全球累積超過5億點閱的韓漫《盜墓王》首度動畫化，《BLEACH 死神 千年血戰篇－禍進譚－》、《幼女戰記2》、《文豪野犬 汪！第二季》等人氣續作也同步登場，陪伴動漫迷度過暑假。
韓漫爽番始祖登場 《盜墓王》5億點閱動畫化
本季最受矚目的新作之一，莫過於有「韓漫爽番始祖」之稱的《盜墓王》。本作在《我獨自升級》爆紅之前便已累積超高人氣，全球漫畫點閱突破5億次。故事設定在世界各地突然出現神祕墓穴，墓中埋藏著能賦予持有者特殊能力的「遺物」。
主角剛力遼河遭雇主背叛命喪墓穴，卻意外獲得遺物之力重返過去，展開一場結合復仇、奪寶與智謀對決的逆襲之路。作品融合遺跡探索、異能戰鬥與不斷反轉的劇情，節奏緊湊、爽度十足，是不少漫畫迷最期待的動畫化作品。
巨龍養貓超療癒 《貓與龍》溫暖登場
如果喜歡慢步調、治癒系作品，《貓與龍》則是本季不可錯過的新番。故事描述一隻由貓咪養育長大的巨龍，在陪伴養育自己的貓咪離世後，接下照顧貓族後代的責任。
隨著一代又一代的小貓成長，牠也見證貓、人類與森林間交織出的溫暖故事。作品融合奇幻世界觀與細膩情感描寫，不僅有《龍貓》般的療癒氛圍，也帶有《夏目友人帳》探討生命與陪伴的溫柔氣息，被譽為近年最值得期待的療癒系動畫之一。
《BLEACH》最終決戰開打 《Clevatess II》續作回歸
全球動漫迷期待已久的《BLEACH 死神 千年血戰篇－禍進譚－》也將迎來全新篇章。黑崎一護重返代理死神崗位後，沉睡千年的滅卻師始祖友哈巴赫正式復活，率領「看不見的帝國」全面進攻虛圈與屍魂界，千年宿命也將迎向最終決戰。
《千年血戰篇》自推出以來，憑藉全面升級的作畫品質、震撼戰鬥場面以及更完整的劇情演出，廣受動漫迷好評。《禍進譚》也將持續揭露眾多角色隱藏已久的秘密與真相，帶來更加激烈的戰鬥與情感衝擊。
另一部人氣續作《Clevatess II－魔獸之王與虛假的勇者傳承－》同樣備受期待。故事講述由國王親自選出的13位勇者挑戰魔獸王克雷巴特斯，卻因魯莽行動導致整個世界瀕臨滅亡，人類最後的希望竟落在一名交由魔獸王撫養的嬰兒身上。
作品跳脫傳統勇者打敗魔王的框架，以魔獸王作為故事核心，透過人類、魔獸與嬰兒三方命運交織，描繪信任、守護與生存的抉擇。第一季憑藉厚重世界觀、細膩人物塑造及充滿張力的劇情收穫不少好評，第二季將進一步揭開世界秘密。
《幼女戰記2》、《文豪野犬 汪！》人氣續作全到齊
除了上述焦點作品外，本季還有不少人氣續作接力回歸，包括《幼女戰記2》、《相反的你和我 第二季》以及《文豪野犬 汪！第二季》。
《幼女戰記2》將再次描寫譚雅率領帝國軍征戰沙場；《相反的你和我 第二季》延續青春校園戀愛故事；《文豪野犬 汪！第二季》則讓《文豪野犬》角色再度化身Q版，帶來輕鬆逗趣的日常喜劇，讓粉絲看見不同於本篇的另一面。
異世界、美食、戀愛、BL全都有 一次滿足不同口味
除了續作之外，本季新作同樣星光熠熠，包括異世界慢活作品《無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車》，將露營、美食與異世界冒險結合；黑色幽默喜劇《尼古喵喵》；青春純愛作品《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》；以及《鬼的新娘》、《奇招百出的維多利亞》、《拯救替身千金的是冷酷無情冰之王子的愛》等女性向作品。
BL作品《澈底對你成癮》也將於本季登場，讓不同族群的動畫迷都能找到自己喜歡的作品。
《北斗之拳》推出全新衍生動畫 雜兵成主角掀話題
值得一提的是，上世紀經典作品《北斗之拳》也推出全新型態動畫《Animatica「北斗之拳 拳王軍雜兵們的輓歌」》。
新作首度將視角放在拳王軍的「雜兵」身上，以不同於原作英雄敘事的角度，重新描繪核爆後的末日世界，帶領新一代觀眾再次走進《北斗之拳》的經典舞台，也為七月新番增添另一波話題。
🟡 羚邦7月代理動畫播出時間一覽
📌《盜墓王》7月9日
📌《貓與龍》7月4日
📌《BLEACH 死神 千年血戰篇－禍進譚－》7月25日
📌《Clevatess II－魔獸之王與虛假的勇者傳承－》7月8日
📌《幼女戰記2》7月8日
📌《相反的你和我 第二季》7月5日
📌《文豪野犬 汪！第二季》7月2日
📌《無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車》7月6日
📌《尼古喵喵》7月2日
📌《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》7月6日
📌《鬼的新娘》7月4日
📌《奇招百出的維多利亞》7月7日
📌《拯救替身千金的是冷酷無情冰之王子的愛》7月7日
📌《澈底對你成癮》7月8日
📌《Animatica「北斗之拳 拳王軍雜兵們的輓歌」》7月6日
📌《我家的弟弟們真是讓您費心了》7月3日
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本季最受矚目的新作之一，莫過於有「韓漫爽番始祖」之稱的《盜墓王》。本作在《我獨自升級》爆紅之前便已累積超高人氣，全球漫畫點閱突破5億次。故事設定在世界各地突然出現神祕墓穴，墓中埋藏著能賦予持有者特殊能力的「遺物」。
主角剛力遼河遭雇主背叛命喪墓穴，卻意外獲得遺物之力重返過去，展開一場結合復仇、奪寶與智謀對決的逆襲之路。作品融合遺跡探索、異能戰鬥與不斷反轉的劇情，節奏緊湊、爽度十足，是不少漫畫迷最期待的動畫化作品。
如果喜歡慢步調、治癒系作品，《貓與龍》則是本季不可錯過的新番。故事描述一隻由貓咪養育長大的巨龍，在陪伴養育自己的貓咪離世後，接下照顧貓族後代的責任。
隨著一代又一代的小貓成長，牠也見證貓、人類與森林間交織出的溫暖故事。作品融合奇幻世界觀與細膩情感描寫，不僅有《龍貓》般的療癒氛圍，也帶有《夏目友人帳》探討生命與陪伴的溫柔氣息，被譽為近年最值得期待的療癒系動畫之一。
全球動漫迷期待已久的《BLEACH 死神 千年血戰篇－禍進譚－》也將迎來全新篇章。黑崎一護重返代理死神崗位後，沉睡千年的滅卻師始祖友哈巴赫正式復活，率領「看不見的帝國」全面進攻虛圈與屍魂界，千年宿命也將迎向最終決戰。
《千年血戰篇》自推出以來，憑藉全面升級的作畫品質、震撼戰鬥場面以及更完整的劇情演出，廣受動漫迷好評。《禍進譚》也將持續揭露眾多角色隱藏已久的秘密與真相，帶來更加激烈的戰鬥與情感衝擊。
作品跳脫傳統勇者打敗魔王的框架，以魔獸王作為故事核心，透過人類、魔獸與嬰兒三方命運交織，描繪信任、守護與生存的抉擇。第一季憑藉厚重世界觀、細膩人物塑造及充滿張力的劇情收穫不少好評，第二季將進一步揭開世界秘密。
除了上述焦點作品外，本季還有不少人氣續作接力回歸，包括《幼女戰記2》、《相反的你和我 第二季》以及《文豪野犬 汪！第二季》。
《幼女戰記2》將再次描寫譚雅率領帝國軍征戰沙場；《相反的你和我 第二季》延續青春校園戀愛故事；《文豪野犬 汪！第二季》則讓《文豪野犬》角色再度化身Q版，帶來輕鬆逗趣的日常喜劇，讓粉絲看見不同於本篇的另一面。
除了續作之外，本季新作同樣星光熠熠，包括異世界慢活作品《無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車》，將露營、美食與異世界冒險結合；黑色幽默喜劇《尼古喵喵》；青春純愛作品《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》；以及《鬼的新娘》、《奇招百出的維多利亞》、《拯救替身千金的是冷酷無情冰之王子的愛》等女性向作品。
值得一提的是，上世紀經典作品《北斗之拳》也推出全新型態動畫《Animatica「北斗之拳 拳王軍雜兵們的輓歌」》。
新作首度將視角放在拳王軍的「雜兵」身上，以不同於原作英雄敘事的角度，重新描繪核爆後的末日世界，帶領新一代觀眾再次走進《北斗之拳》的經典舞台，也為七月新番增添另一波話題。
📌《盜墓王》7月9日
📌《貓與龍》7月4日
📌《BLEACH 死神 千年血戰篇－禍進譚－》7月25日
📌《Clevatess II－魔獸之王與虛假的勇者傳承－》7月8日
📌《幼女戰記2》7月8日
📌《相反的你和我 第二季》7月5日
📌《文豪野犬 汪！第二季》7月2日
📌《無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車》7月6日
📌《尼古喵喵》7月2日
📌《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》7月6日
📌《鬼的新娘》7月4日
📌《奇招百出的維多利亞》7月7日
📌《拯救替身千金的是冷酷無情冰之王子的愛》7月7日
📌《澈底對你成癮》7月8日
📌《Animatica「北斗之拳 拳王軍雜兵們的輓歌」》7月6日
📌《我家的弟弟們真是讓您費心了》7月3日