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▲網咖泡麵被網友宣稱特別好吃，因此有網咖版泡麵煮法流出。（示意圖／翻攝pixabay）

▲金城武主演電影《喜歡你》，裡頭還提到要如何煮泡麵。（資料圖／甲上提供）

台灣人最喜歡在颱風天吃泡麵，也衍生出許多泡麵的獨有煮法，包含為求更健康的「二次煮」方式，還有被網友聲稱格外好吃的「網咖隱藏版」煮法，也有微波爐懶人煮法，甚至竟還有講求時間與比例的「金城武」煮法，《NOWNEWS今日新聞》一次整理。泡麵包裝講究要以剪刀剪開，才可以避免撕開導致麵餅碎裂。且。接著調味包加入水中煮滾，再放入麵體，。最後將配料與蛋放入湯中煮熟，再淋在剛剛撈起的麵條上，號稱麵會保有Q勁。包含毒物專家譚敦慈等多位專家倡導的健康煮法，將麵分兩次燙煮，，並將油包減半或只放三分之二，油與鈉的攝取能相對地減少。多年前金城武在電影《喜歡你》的片段中有提到如何煮泡麵，劇中追求泡麵完美時間與比例，該煮法曾經在網路上被瘋傳。首先是泡麵需抓三分鐘加蓋燜透，此為將透而未透時的麵才最彈牙，他還在劇中解釋：「時間是麵的敵人，這一秒的麵和下一秒的麵根本是完全兩碗不同的麵。」接著將麵撈出，加入調味料放入後瘋狂快速攪拌，接著馬上倒入八分滿的熱水後等待三分鐘才能吃，完美比例的煮法讓獄警直呼「很好吃欸，你小子有研究」。將麵體、調味包還有配料（青菜、肉片）放進可微波的大碗中，倒入約 450 ml 的熱水，，接著放入微波爐加熱約4 分鐘，因微波爐瓦數不同而可能有不同熟度，怕未熟的話攪拌之後再放入微波1至2分鐘。