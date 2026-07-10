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台北市6月底接連遭逢豪雨侵襲，內湖、南港等地爆發積淹水災情，其中南港區水溝被清出一整株大山蘇、內湖部分排水溝更被發現長出成排山蘇，引發外界熱議，也掀起綠營質疑北市府宣稱「山蘇是從上游沖下來」的說法是在卸責。不過，臉書粉專「政客爽」則搬出台大教授的專業說法反擊，狠酸民進黨集體失智，現在是挑戰植物專業嗎？台灣大學植物病理與微生物學系兼任教授孫岩章說明，通常會影響排水，一定是「大量」的阻塞物才會發生，像是野外常見的大型木材，才有可能真的擋住水流；雜草、山蘇量很少，正常情況體積這麼小不會影響水流。對於網上熱議的一張水溝內山蘇照片，孫岩章也表示，平常看到水溝裡的山蘇都比較小，只有那顆比較大，「我判斷它是從上方流下來可能性比較大，算是特例之一」。此外，台灣大學生態學與演化生物學研究所兼任教授吳俊宗指出，山蘇在一般水溝裡其實是很普遍，只是大部分不會讓它長得很大，在它小的時候就會被清掉，或者被水流帶走，有報導提到水溝出現大山蘇，這是「稀有案例」並不會常發生；山蘇葉子是軟的，即使有雜草，也不會因為它造成阻塞，因為葉子軟，它會順著水流變形，在水溝大多是小型的山蘇，造成水溝阻塞機率幾乎沒有。「政客爽」引述相關專家說法怒轟，一個山蘇，再度讓民進黨集體失智，民進黨北市議員簡舒培嗆：「講山蘇流水論的植物學專家到底是誰？」他則說明，一位是台大植物病理與微生物學系兼任教授，一位是台大生態學與演化生物學研究所兼任教授，反質疑：「請問民進黨現在是挑戰植物專業嗎？這不是民進黨第一次挑戰專業，上次還搞不懂最大時雨量怎麼計算，直接攻擊氣象學專業。厲害了我的黨，世界怎麼跟得上民進黨？」