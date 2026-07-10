巴威颱風影響蔬菜採收及運輸，市場到貨量減少、菜價持續攀升，不少民眾趕在風雨前搶買蔬菜，卻也擔心囤太多容易腐壞。菜販廖炯程建議，颱風備菜掌握三大原則即可，包括高麗菜囤一顆、葉菜類準備兩天份，再以菇類及根莖類補足所需。若遇到綠色蔬菜價格太高，營養師李婉萍建議，可改選價格相對穩定、保存期較長的冷凍蔬菜。

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菜販：中南部到貨量不足

廖炯程表示，受到巴威颱風影響，市場攤位看起來空蕩蕩，並非蔬菜賣得特別好，而是從中南部運送上來的到貨量本來就不足。颱風期間若採收、道路運輸受阻，葉菜類供應量往往會率先減少，價格也容易跟著上漲。

面對颱風備菜需求，他建議民眾不要一次搶購太多葉菜，以免吃不完反而腐壞。採購時可掌握三項原則「高麗菜囤一顆、葉菜類買兩天份、菇類與根莖類補滿。」

高麗菜相較一般葉菜耐放，一顆就能變化出多種料理；葉菜類容易黃化、腐爛，準備兩天食用量即可；其餘則可選擇香菇、杏鮑菇，以及紅蘿蔔、馬鈴薯、地瓜、南瓜等較耐保存的食材，降低颱風過後缺菜的影響。

▲市場葉菜類幾乎被搶購一空，菜攤檯面只剩零星蔬菜。（圖／翻攝廖炯程臉書）
▲市場葉菜類幾乎被搶購一空，菜攤檯面只剩零星蔬菜。（圖／翻攝廖炯程臉書）
葉菜太貴買不到？冷凍蔬菜也是好選擇

若市場綠色蔬菜價格太高，甚至有錢也不一定買得到，冷凍蔬菜也是備菜選項。冷凍蔬菜價格相對穩定、方便保存，常見品項包括青花椰菜、菠菜、四季豆、玉米筍及綜合蔬菜等，適合用來煮湯、清炒或搭配主食。

不過，不少人擔心冷凍蔬菜沒有營養，營養師李婉萍曾在臉書破解相關迷思，她表示，理論上新鮮食物風味較好，但蔬果從採收的那一刻起，維生素及抗氧化物質便會逐漸流失；若能在採收後以良好且快速的方式冷凍，反而有助於減緩營養流失。

▲蔬菜價格翻漲，甚至出現有錢也買不到的情況，這時可以改買冷凍蔬菜，營養價值一樣好。（圖／記者周淑萍攝）
▲蔬菜價格翻漲，甚至出現有錢也買不到的情況，這時可以改買冷凍蔬菜，營養價值一樣好。（圖／記者周淑萍攝）
冷凍前先「殺菁」　停止酵素持續氧化

李婉萍解釋，冷凍蔬菜在冷凍前，通常會先經過「殺菁」處理，也就是利用短時間汆燙，使蔬菜中的酵素暫停作用，避免在保存期間持續氧化、變色或影響風味。

殺菁過程中，可能流失部分維生素及礦物質，但一般蔬菜在清洗、汆燙及烹調時，同樣會產生營養流失。只要冷凍環境與運輸過程維持良好品質，冷凍蔬菜仍能保有營養價值，保存時間也可達半年以上。李婉萍引用國外研究指出，冷凍青花椰菜的部分營養成分，可能比已經在冰箱冷藏3至7天的新鮮蔬菜保留得更多。

冷凍蔬菜免解凍　直接下鍋更能保留口感

至於冷凍蔬菜的料理方式，李婉萍提醒，市售冷凍蔬菜通常在加工前已經清洗，不需要再次長時間浸泡，也不必放在室溫下解凍，可從冷凍庫取出後直接放入鍋中加熱烹調，避免退冰過程造成口感變差或增加營養流失。其實只要妥善保存，冷凍蔬菜不但能在颱風期間救急，甚至可能一路吃到下一個颱風。

▲綠色蔬菜買不到，可以考慮購買冷凍蔬菜，營養價值差不多，還能囤放較久的時間。（圖／記者周淑萍攝）
▲綠色蔬菜買不到，可以考慮購買冷凍蔬菜，營養價值差不多，還能囤放較久的時間。（圖／記者周淑萍攝）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...