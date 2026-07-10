巴威颱風影響蔬菜採收及運輸，市場到貨量減少、菜價持續攀升，不少民眾趕在風雨前搶買蔬菜，卻也擔心囤太多容易腐壞。菜販廖炯程建議，颱風備菜掌握三大原則即可，包括高麗菜囤一顆、葉菜類準備兩天份，再以菇類及根莖類補足所需。若遇到綠色蔬菜價格太高，營養師李婉萍建議，可改選價格相對穩定、保存期較長的冷凍蔬菜。
菜販：中南部到貨量不足
廖炯程表示，受到巴威颱風影響，市場攤位看起來空蕩蕩，並非蔬菜賣得特別好，而是從中南部運送上來的到貨量本來就不足。颱風期間若採收、道路運輸受阻，葉菜類供應量往往會率先減少，價格也容易跟著上漲。
面對颱風備菜需求，他建議民眾不要一次搶購太多葉菜，以免吃不完反而腐壞。採購時可掌握三項原則「高麗菜囤一顆、葉菜類買兩天份、菇類與根莖類補滿。」
高麗菜相較一般葉菜耐放，一顆就能變化出多種料理；葉菜類容易黃化、腐爛，準備兩天食用量即可；其餘則可選擇香菇、杏鮑菇，以及紅蘿蔔、馬鈴薯、地瓜、南瓜等較耐保存的食材，降低颱風過後缺菜的影響。
葉菜太貴買不到？冷凍蔬菜也是好選擇
若市場綠色蔬菜價格太高，甚至有錢也不一定買得到，冷凍蔬菜也是備菜選項。冷凍蔬菜價格相對穩定、方便保存，常見品項包括青花椰菜、菠菜、四季豆、玉米筍及綜合蔬菜等，適合用來煮湯、清炒或搭配主食。
不過，不少人擔心冷凍蔬菜沒有營養，營養師李婉萍曾在臉書破解相關迷思，她表示，理論上新鮮食物風味較好，但蔬果從採收的那一刻起，維生素及抗氧化物質便會逐漸流失；若能在採收後以良好且快速的方式冷凍，反而有助於減緩營養流失。
冷凍前先「殺菁」 停止酵素持續氧化
李婉萍解釋，冷凍蔬菜在冷凍前，通常會先經過「殺菁」處理，也就是利用短時間汆燙，使蔬菜中的酵素暫停作用，避免在保存期間持續氧化、變色或影響風味。
殺菁過程中，可能流失部分維生素及礦物質，但一般蔬菜在清洗、汆燙及烹調時，同樣會產生營養流失。只要冷凍環境與運輸過程維持良好品質，冷凍蔬菜仍能保有營養價值，保存時間也可達半年以上。李婉萍引用國外研究指出，冷凍青花椰菜的部分營養成分，可能比已經在冰箱冷藏3至7天的新鮮蔬菜保留得更多。
冷凍蔬菜免解凍 直接下鍋更能保留口感
至於冷凍蔬菜的料理方式，李婉萍提醒，市售冷凍蔬菜通常在加工前已經清洗，不需要再次長時間浸泡，也不必放在室溫下解凍，可從冷凍庫取出後直接放入鍋中加熱烹調，避免退冰過程造成口感變差或增加營養流失。其實只要妥善保存，冷凍蔬菜不但能在颱風期間救急，甚至可能一路吃到下一個颱風。
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廖炯程表示，受到巴威颱風影響，市場攤位看起來空蕩蕩，並非蔬菜賣得特別好，而是從中南部運送上來的到貨量本來就不足。颱風期間若採收、道路運輸受阻，葉菜類供應量往往會率先減少，價格也容易跟著上漲。
面對颱風備菜需求，他建議民眾不要一次搶購太多葉菜，以免吃不完反而腐壞。採購時可掌握三項原則「高麗菜囤一顆、葉菜類買兩天份、菇類與根莖類補滿。」
高麗菜相較一般葉菜耐放，一顆就能變化出多種料理；葉菜類容易黃化、腐爛，準備兩天食用量即可；其餘則可選擇香菇、杏鮑菇，以及紅蘿蔔、馬鈴薯、地瓜、南瓜等較耐保存的食材，降低颱風過後缺菜的影響。
若市場綠色蔬菜價格太高，甚至有錢也不一定買得到，冷凍蔬菜也是備菜選項。冷凍蔬菜價格相對穩定、方便保存，常見品項包括青花椰菜、菠菜、四季豆、玉米筍及綜合蔬菜等，適合用來煮湯、清炒或搭配主食。
不過，不少人擔心冷凍蔬菜沒有營養，營養師李婉萍曾在臉書破解相關迷思，她表示，理論上新鮮食物風味較好，但蔬果從採收的那一刻起，維生素及抗氧化物質便會逐漸流失；若能在採收後以良好且快速的方式冷凍，反而有助於減緩營養流失。
李婉萍解釋，冷凍蔬菜在冷凍前，通常會先經過「殺菁」處理，也就是利用短時間汆燙，使蔬菜中的酵素暫停作用，避免在保存期間持續氧化、變色或影響風味。
殺菁過程中，可能流失部分維生素及礦物質，但一般蔬菜在清洗、汆燙及烹調時，同樣會產生營養流失。只要冷凍環境與運輸過程維持良好品質，冷凍蔬菜仍能保有營養價值，保存時間也可達半年以上。李婉萍引用國外研究指出，冷凍青花椰菜的部分營養成分，可能比已經在冰箱冷藏3至7天的新鮮蔬菜保留得更多。
冷凍蔬菜免解凍 直接下鍋更能保留口感
至於冷凍蔬菜的料理方式，李婉萍提醒，市售冷凍蔬菜通常在加工前已經清洗，不需要再次長時間浸泡，也不必放在室溫下解凍，可從冷凍庫取出後直接放入鍋中加熱烹調，避免退冰過程造成口感變差或增加營養流失。其實只要妥善保存，冷凍蔬菜不但能在颱風期間救急，甚至可能一路吃到下一個颱風。