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▲崔代勳在《金特務：本色回歸》飾演跆拳道館長成漢秀，身手非常俐落。（圖／programs.sbs.co.kr）

韓劇《金特務：本色回歸》最新一集收視突破21％，除了蘇志燮人氣再攀升，也跟著爆紅，他去年（2025）才憑Netflix《苦盡柑來遇見你》「哈洗大叔」夫商吉拿下百想藝術大賞最佳男配角，今年換上跆拳道服、使出1440度迴旋踢再圈粉，連2部作品大紅，也讓他曾是「韓國小姐」、更拿過世界選美第3名的女神老婆張允書再受到關注。崔代勳的老婆張允書來頭不小，她2006年參加韓國小姐選美，先拿下忠北小姐「真」，成功晉級全國決賽，之後再獲選為韓國小姐「善」。同年，她更以韓國小姐「善」的身分代表南韓參加國際小姐選美，最終擊敗各國佳麗拿下第3名，外型與氣質早在20年前就受到矚目。張允書之後轉往演藝圈發展，陸續演出《吞噬太陽》、《拜託小姐》、《逃亡者Plan.B》、《夜叉：浴血諜戰》、《俏皮機長》等作品，2013年拍攝tvN電視劇《瘋狂愛情》時認識崔代勳，2人因戲結緣、交往後步入婚姻，婚後張允書逐漸淡出演藝圈，將生活重心放在家庭。不過夫妻倆一路走來並非順遂，崔代勳去年出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，曾透露新婚初期工作與收入不穩定，一度陷入經濟困境，讓他對老婆十分愧疚。當時他曾對張允書說：「再等我12年。」一句話撐著繼續演戲，直到《苦盡柑來遇見你》播出後終於受到大批觀眾注意，他也透露，看到自己苦熬多年被看見，老婆比任何人都還要開心。崔代勳在《苦盡柑來遇見你》飾演夫商吉，曾與IU飾演的愛純有婚約，沒想到愛純最後逃婚嫁給朴寶劍飾演的寬植，夫商吉從此把寬植當成一輩子的假想敵，每次見面就滿臉不耐煩，一句「哈洗」更成為角色招牌。看似嘴壞又難相處的他，年老後卻總在愛純需要幫忙時默默伸手，崔代勳也靠著又煩又暖的演技，讓夫商吉成為全劇最有記憶點的配角之一。他更憑夫商吉一角，在第61屆《百想藝術大賞》拿下最佳男配角，這座獎是崔代勳出道24年來終於等到的重要肯定，名字公布時，他整個人明顯嚇傻，上台後雙手頻頻發抖，激動表示：「好像在拍隱藏攝影機一樣，感謝百想藝術大賞給我這麼珍貴的獎！」崔代勳坦言之所以選擇當演員，就是喜歡看到觀眾因為作品感到開心、覺得有趣，如今反而是自己從演戲獲得安慰與肯定，感到非常光榮。他也承諾不再計較別人喜不喜歡自己，只想做好演員的本分與責任，講到最後還突然把夫商吉本人帶回頒獎台，喊話：「每當你覺得人生疲憊又艱辛時，就對著牆壁大喊『哈洗』吧！」如今崔代勳脫下夫商吉濾鏡，在《金特務：本色回歸》換上跆拳道服，飾演蘇志燮的老友成漢秀，表面經營兒童跆拳道館，實際上曾是奧運跆拳道金牌得主及身手俐落的祕密要員，崔代勳連續2年靠著完全不同的角色，再次成為韓國網友熱搜人物。《金特務：本色回歸》每週五、六晚間8點50分播出，台灣觀眾可至Netflix收看。