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中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件持續延燒。中央（9）日宣布擴大預防性下架措施，要求中聯油脂今年4月至6月生產的29批大豆油（含原超標批號）必須於今日中午12時前全面下架。台中市長盧秀燕強調食安「寧嚴勿鬆」，食安處已於第一時間與中央聯手展開清查，針對29批產品進行大動作比對，今日再公布第三層以下受影響業者40家，全力攔截問題油品流入市面。台中市食安處表示，本次擴大下架主因是「泰山調合油」另有批次被檢出苯駢芘超標。雖然該批次所使用的中聯大豆油自主送驗結果符合標準，但為徹底釐清原因並降低風險，市府認同中央採取更嚴格的預防性措施，勒令相關產品先行停售並全面下架。根據食安處統計，中聯油脂4至6月共生產29批大豆油。除了首波查處的1300公噸超標大豆油（批號315-1150404，共18品項31批號）外，第二波針對泰山調合油所使用的1300公噸大豆油（批號313-1150512，共15品項39批號）也已公布。市府正持續勾稽下游業者的進出貨紀錄與產品配方，凡涉及預防性下架範圍者，將一律要求停售並公告。在流向追查方面，台中市今日新增40家受影響之第三層以下餐飲與加工業者，累計已有65家業者曾進貨相關油品，目前均已停用。截至目前為止，問題油品已累計回收5萬2,891公斤；跨局處稽查市場、賣場、夜市及餐飲高達947家次。至於校園、幼兒園及各類社福照護場域，經教育局與社會局擴大清查，目前均無新增受影響案件。此外，司法調查也同步展開。檢方昨日指揮相關單位，會同食藥署、台中市食安處及彰化縣衛生局，前往中聯、福壽、福懋及泰山等四家公司進行搜索並約談相關人員。市府對此表示尊重司法程序，將全力配合檢方偵辦並提供所需資料。食安處嚴正說，若查證業者違反「食品安全衛生管理法」第15條規定，食品含有害人體健康物質者，最高可處新台幣2億元罰鍰；情節重大者得命其停業，甚至廢止公司、工廠登記。另依同法第49條，行為人恐面臨最高7年有期徒刑之刑事責任。市府強調，後續將秉持「查到哪裡、公布到哪裡」的原則，透明公開查核進度，從嚴把關市民食安。