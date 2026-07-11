巴威颱風襲台，為了不用出門找東西吃，不少人都會在家裡準備泡麵。《英雄聯盟》知名選手Faker先前也曾代言過韓國品牌Paldo泡麵，吸引不少玩家、粉絲購買，不過Faker卻在一次直播中，提醒大家泡麵對健康不好，希望大家不要吃太多，被玩家們笑是「負面工商」。
Faker擔任代言人 建議大家別吃太多
Faker去年成為韓國品牌Paldo泡麵代言人，在泡麵包裝上都印有Faker的招牌比噓照片，在廣告裡吃泡麵吃得非常享受的Faker，「演技」也備受網友稱讚，不過也有網友開玩笑表示，個性節儉的「客家」Faker，應該會很開心有免費泡麵可以吃。
Faker有次在賽後受訪環節，被問到對於泡麵廣告的想法，他表示希望大家都能喜歡他代言的泡麵，但隨後馬上說，泡麵對身體健康不好，希望大家不要吃太多，在實況時被問到有關泡麵的話題時，再度提醒大家泡麵不是健康的食物，建議大家吃健康的東西。誠實點出代言產品缺點的Faker，被玩家們笑說「負面工商」、「廠商在哭了」、「可以買，不要吃的意思嗎」。
泡麵營養不足 加青菜、蛋白質補充
不少人都會在颱風天煮泡麵，當成一餐，「颱風麵」更是不少人小時候的回憶，但是泡麵麵體經常是經過油炸，調味包又是高鈉、高油組成，整包泡麵缺乏蛋白質和膳食纖維，因此許多人會覺得泡麵不健康。
營養師媽媽曉晶表示，其實不用把加工食品問題看得太嚴重，只要在泡麵裡加入足量蔬菜、肉片、豆腐，或多打一顆蛋，就能補足缺少的營養，調味包也可以減少份量，並且不要把泡麵的湯喝完，偶爾吃泡麵應急也沒關係。
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Faker去年成為韓國品牌Paldo泡麵代言人，在泡麵包裝上都印有Faker的招牌比噓照片，在廣告裡吃泡麵吃得非常享受的Faker，「演技」也備受網友稱讚，不過也有網友開玩笑表示，個性節儉的「客家」Faker，應該會很開心有免費泡麵可以吃。
Faker有次在賽後受訪環節，被問到對於泡麵廣告的想法，他表示希望大家都能喜歡他代言的泡麵，但隨後馬上說，泡麵對身體健康不好，希望大家不要吃太多，在實況時被問到有關泡麵的話題時，再度提醒大家泡麵不是健康的食物，建議大家吃健康的東西。誠實點出代言產品缺點的Faker，被玩家們笑說「負面工商」、「廠商在哭了」、「可以買，不要吃的意思嗎」。
不少人都會在颱風天煮泡麵，當成一餐，「颱風麵」更是不少人小時候的回憶，但是泡麵麵體經常是經過油炸，調味包又是高鈉、高油組成，整包泡麵缺乏蛋白質和膳食纖維，因此許多人會覺得泡麵不健康。
營養師媽媽曉晶表示，其實不用把加工食品問題看得太嚴重，只要在泡麵裡加入足量蔬菜、肉片、豆腐，或多打一顆蛋，就能補足缺少的營養，調味包也可以減少份量，並且不要把泡麵的湯喝完，偶爾吃泡麵應急也沒關係。