《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽今（12）日進入總冠軍賽！ 賽事預計在下午4時開打，由中國LPL賽區戰隊BLG對上韓國LCK戰隊HLE，這也是雙方在MSI中第二次碰頭，這次會由BLG再度取得勝利，還是HLE復仇成功？官方也在7月12日於台北車站大廳舉辦觀賽派對，《NOWNEWS》一次整理賽程、直播時間、觀賽派對資訊給電競迷們參考。
HLE再次迎戰BLG 復仇成功就奪冠
今（12）日由中國LPL戰隊BLG對上韓國戰隊HLE，先前HLE就是被BLG以1比3打入敗部組，HLE在敗部組驚險勝過北美戰隊LYON，能否把狀態拉回來，值得關注。不過決賽開始前，雙方火藥味就很濃厚，BLG中路選手Knight接受訪問時直言，他不認為HLE特別強，本屆賽事讓BLG感到威脅的隊伍只有T1。
Knight指出，T1比較偏向圍繞下路來打的隊伍，HLE則是圍繞上半部區域來打，先前HLE輔助Delight曾表示想跟BLG對戰，Knight直接回應，「我們的下路比你們的下路更強」。
2026 MSI季中邀請賽賽程
📍7月12日
■16:00 BLG vs HLE
2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
北車實體觀賽派對！見證MSI冠軍
《英雄聯盟》官方今（12）日也選在台北車站舉辦MSI季中邀請賽觀賽派對，如有參與抽籤並中選觀眾，可入坐座位區域，如果沒有中選也沒關係，可站在座位區後方的一般觀眾區站立觀賽，提醒觀眾不要自行攜帶露營椅、野餐墊等，也不要席地而坐，以免發生意外受傷。
不過今天剛好也是寶可夢手遊「Pokémon GO Fest 2026 全球」活動，有許多訓練家們會到北車車站大廳聚集打超級團體戰「超級超夢X與超級超夢Y」，並捕捉超夢，提醒訓練家和召喚師們相互尊重，不要引發衝突。
MSI季中邀請賽觀賽派對資訊
活動地點： 台北車站大廳（台北市中正區北平西路3號）
活動日期： 7月12日（日）
活動時程：
12:00 開放入場
13:00 粉絲慶典（實況主互動）
14:00 賽前節目 + 總決賽觀賽
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今（12）日由中國LPL戰隊BLG對上韓國戰隊HLE，先前HLE就是被BLG以1比3打入敗部組，HLE在敗部組驚險勝過北美戰隊LYON，能否把狀態拉回來，值得關注。不過決賽開始前，雙方火藥味就很濃厚，BLG中路選手Knight接受訪問時直言，他不認為HLE特別強，本屆賽事讓BLG感到威脅的隊伍只有T1。
Knight指出，T1比較偏向圍繞下路來打的隊伍，HLE則是圍繞上半部區域來打，先前HLE輔助Delight曾表示想跟BLG對戰，Knight直接回應，「我們的下路比你們的下路更強」。
📍7月12日
■16:00 BLG vs HLE
2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
北車實體觀賽派對！見證MSI冠軍
《英雄聯盟》官方今（12）日也選在台北車站舉辦MSI季中邀請賽觀賽派對，如有參與抽籤並中選觀眾，可入坐座位區域，如果沒有中選也沒關係，可站在座位區後方的一般觀眾區站立觀賽，提醒觀眾不要自行攜帶露營椅、野餐墊等，也不要席地而坐，以免發生意外受傷。
不過今天剛好也是寶可夢手遊「Pokémon GO Fest 2026 全球」活動，有許多訓練家們會到北車車站大廳聚集打超級團體戰「超級超夢X與超級超夢Y」，並捕捉超夢，提醒訓練家和召喚師們相互尊重，不要引發衝突。
活動地點： 台北車站大廳（台北市中正區北平西路3號）
活動日期： 7月12日（日）
活動時程：
12:00 開放入場
13:00 粉絲慶典（實況主互動）
14:00 賽前節目 + 總決賽觀賽