Netflix 韓劇《金特務：本色回歸》近日在台灣衝上 Netflix 排行榜冠軍，蘇志燮飾演隱退特務「金部長」，為了拯救遭犯罪集團綁架的女兒，重新拾起塵封多年的特務身分，精彩的動作場面與親情主線讓不少觀眾一口氣追完全部。事實上，本劇改編自韓國人氣網漫《金部長》（김부장），韓劇以大量原創劇情描寫主角過去的特務人生，與漫畫主打「爸爸救女兒」的主線有所不同，不少觀眾追完劇開始回頭補漫畫，並好奇是否會推出第二季。
《金特務》會有第二季嗎？導演：要看觀眾反應
截至目前為止，Netflix 尚未宣布《金特務：本色回歸》第二季的消息，由於本作在 Netflix 被列為限定影集（Limited Series），代表原先便以講述「一個故事」為目標，因此外界普遍認為推出第二季的機率不高。
但導演受訪時並沒有把話說死，表示是否推出續作仍要視第一季播出後觀眾的反應與市場表現而定，因此未來仍存在討論空間。由於第一季已完整交代金部長的主要故事，因此若真的推出續作，也可能採用外傳、前傳，或延伸其他角色故事等方式發展，並非直接承接第一季劇情。
台灣 LINE WEBTOON就能追 漫畫後面更精彩
《金特務：本色回歸》改編自韓國人氣網漫《金部長》（김부장），台灣目前可透過 LINE WEBTOON 閱讀繁體中文版，不需另外尋找海外平台。值得注意的是，韓劇並非完全照著漫畫改編，而是加入大量原創劇情，包括金部長年輕時的特務生活、與妻子相識相戀等故事，因此更像是一部補完角色前史的作品。
漫畫《金部長》則直接從「爸爸救女兒」主線開始，節奏更快，也有更多後續劇情。除了故事本身，《金部長》也是韓國漫畫家朴泰俊打造的 PTJ Universe（朴泰俊宇宙） 成員之一，與《看臉時代》、《格鬥實況》、《少年法則》、《囧途人生》等作品共享世界觀，角色之間還會互相客串，因此也被不少漫畫迷稱為「韓漫版漫威宇宙」。
🟡《金部長》漫畫 更新時間、連載狀態一次看
📌韓文名稱：김부장（Manager Kim）
📌韓國平台：NAVER WEBTOON
📌台灣平台：LINE WEBTOON
📌開始連載：2021 年
📌更新時間：每週日
📌連載狀態：連載中，最新更新至第 227 話
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截至目前為止，Netflix 尚未宣布《金特務：本色回歸》第二季的消息，由於本作在 Netflix 被列為限定影集（Limited Series），代表原先便以講述「一個故事」為目標，因此外界普遍認為推出第二季的機率不高。
但導演受訪時並沒有把話說死，表示是否推出續作仍要視第一季播出後觀眾的反應與市場表現而定，因此未來仍存在討論空間。由於第一季已完整交代金部長的主要故事，因此若真的推出續作，也可能採用外傳、前傳，或延伸其他角色故事等方式發展，並非直接承接第一季劇情。
《金特務：本色回歸》改編自韓國人氣網漫《金部長》（김부장），台灣目前可透過 LINE WEBTOON 閱讀繁體中文版，不需另外尋找海外平台。值得注意的是，韓劇並非完全照著漫畫改編，而是加入大量原創劇情，包括金部長年輕時的特務生活、與妻子相識相戀等故事，因此更像是一部補完角色前史的作品。
漫畫《金部長》則直接從「爸爸救女兒」主線開始，節奏更快，也有更多後續劇情。除了故事本身，《金部長》也是韓國漫畫家朴泰俊打造的 PTJ Universe（朴泰俊宇宙） 成員之一，與《看臉時代》、《格鬥實況》、《少年法則》、《囧途人生》等作品共享世界觀，角色之間還會互相客串，因此也被不少漫畫迷稱為「韓漫版漫威宇宙」。
📌韓文名稱：김부장（Manager Kim）
📌韓國平台：NAVER WEBTOON
📌台灣平台：LINE WEBTOON
📌開始連載：2021 年
📌更新時間：每週日
📌連載狀態：連載中，最新更新至第 227 話