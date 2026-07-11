受到巴威颱風影響，「Pokémon GO Fest 2026：全球」在台灣7月11日的實體活動取消，不過線上的「極致超級團體戰」還是吸引不少人頂著風雨外出抓超夢，尤其是台北車站聚集大量人潮。颱風過境，官方也宣布7月12日的「Pokémon GO Fest 2026：全球」如期舉行，歡迎訓練家們到台北捷運中山站心中山線形公園參加活動，跟其他訓練家一起挑戰「極致超級團體戰」！
活動恢復舉辦 快到中山抓超夢
颱風攪局，今（11）日仍吸引不少訓練家到外面挑戰「極致超級團體戰」，或是到台北車站等室內空間抓寶，隨著颱風過境，《Pokémon GO》官方宣布，於「心中山線形公園」舉辦的「Pokémon GO Fest 2026：全球」現場社群慶典現場活動，將於 7月12日（日）恢復舉行。《Pokémon Pokopia》體驗展區、《寶可夢集換式卡牌遊戲》體驗攤位將於「爵士廣場」舉辦。
另外，只要到活動攤位向現場工作人員出示遊戲畫面，即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。由於雨勢，活動會場的地面可能會變得濕滑。請注意可能出現的強風與雨勢，行走時也請留意周遭環境。
「極致超級團體戰」超夢必抓 免花費初始能量就能進化
本次活動的重點就是超級超夢X / Y的極致超級團體戰，7月12日的極致超級團體戰為「超級超夢Y」，只要擊敗「超級超夢Y」就能捕捉超夢，有機會得到特別背卡、個體值IV100、色違的超夢，而且在極致超級團體戰抓到的超夢，至少會解鎖1級超級等級，也就是不用花費初始超級進化能量，就能讓「超夢」進化為「超級超夢X」或「超級超夢Y」。
「Pokémon GO Fest 2026：全球」相關資訊
活動時間：7 月 12 日（日），GO Fest活動相關造景僅到7月12日為止，部分寶可夢造景將保留較長時間。
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容：
📍極致超級團體戰：遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。另外，超級超夢X與超級超夢Y都會有「盾」，訓練家們要使用隊伍中「超級進化的寶可夢」特殊攻擊，才能把盾打破。
📍特殊調查：無需購買遊戲內活動入場券，即可遭遇幻之寶可夢「捷拉奧拉」（已透過東京、芝加哥或哥本哈根現場活動遇見「捷拉奧拉」的訓練家將改為獲得捷拉奧拉的糖果。）。此外，您還可以享受各種獎勵加碼內容，例如遇見異色寶可夢的機率將會提高和活動專屬的遊戲內獎勵。
📍主題紀念品：只要向現場工作人員出示遊戲畫面即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。使用《Pokémon GO》遊戲中的「What’s Your Favorite? （誰是你的最愛？）」功能拍照後並上傳分享至社群，即可領取活動主題貼紙。
📍拍照打卡抽超夢玩偶：即日起至7月12日23:59止，只要使用「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」功能將照片上傳至社群平台，標記《Pokémon GO》 台灣官方Facebook或Instagram，並標註 #超夢，就有可能獲得「毛絨玩具 Pokémon fit (超夢)」。
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颱風攪局，今（11）日仍吸引不少訓練家到外面挑戰「極致超級團體戰」，或是到台北車站等室內空間抓寶，隨著颱風過境，《Pokémon GO》官方宣布，於「心中山線形公園」舉辦的「Pokémon GO Fest 2026：全球」現場社群慶典現場活動，將於 7月12日（日）恢復舉行。《Pokémon Pokopia》體驗展區、《寶可夢集換式卡牌遊戲》體驗攤位將於「爵士廣場」舉辦。
另外，只要到活動攤位向現場工作人員出示遊戲畫面，即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。由於雨勢，活動會場的地面可能會變得濕滑。請注意可能出現的強風與雨勢，行走時也請留意周遭環境。
本次活動的重點就是超級超夢X / Y的極致超級團體戰，7月12日的極致超級團體戰為「超級超夢Y」，只要擊敗「超級超夢Y」就能捕捉超夢，有機會得到特別背卡、個體值IV100、色違的超夢，而且在極致超級團體戰抓到的超夢，至少會解鎖1級超級等級，也就是不用花費初始超級進化能量，就能讓「超夢」進化為「超級超夢X」或「超級超夢Y」。
活動時間：7 月 12 日（日），GO Fest活動相關造景僅到7月12日為止，部分寶可夢造景將保留較長時間。
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容：
📍極致超級團體戰：遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。另外，超級超夢X與超級超夢Y都會有「盾」，訓練家們要使用隊伍中「超級進化的寶可夢」特殊攻擊，才能把盾打破。
📍主題紀念品：只要向現場工作人員出示遊戲畫面即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。使用《Pokémon GO》遊戲中的「What’s Your Favorite? （誰是你的最愛？）」功能拍照後並上傳分享至社群，即可領取活動主題貼紙。
📍拍照打卡抽超夢玩偶：即日起至7月12日23:59止，只要使用「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」功能將照片上傳至社群平台，標記《Pokémon GO》 台灣官方Facebook或Instagram，並標註 #超夢，就有可能獲得「毛絨玩具 Pokémon fit (超夢)」。