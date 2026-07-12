115學年度大學分科測驗因巴威颱風順延至7月13日、14日舉行，大考中心今（12）日下午4時至6時開放考生查看考場。不過看考場並不能進入教室，究竟去看考場是要看什麼？許多考生以為看考場只能確認教室位置在哪，其實包含冷氣風向、廁所位置、休息動線、飲水機及交通時間，都可能影響到考試表現。《NOWNEWS》整理大學生領航平台分享的「看考場5大重點」，以及分科測驗考前注意事項與重要時程，幫助考生做好最後準備。
🟡看考場不是只找教室！先確認5大重點
大學生領航平台提醒，看考場除了確認試場位置，更建議提前熟悉考場環境，減少正式考試當天的緊張感，以下5件事一定要先確認。
1、在窗外查看座位「冷氣風向」：站在窗外找到座位，抬頭看冷氣孔，如果正對著頭頂直吹，不管當天多熱，建議攜帶連帽上衣或薄外套，避免冷風直吹造成偏頭痛，影響考試專注力與計算速度。
2、先找好廁所位置：如果考場是在男校或女校，廁所可能因考生大量湧入而大排長龍。建議先熟悉行政大樓、教職員辦公室附近等較不擁擠的廁所位置。男生在女校應考，男廁多由女廁臨時改設，小便斗較少；女生在男校應考，女廁格數可能不足。
3、找午休的休息地點：中午試場通常會清空，校園人潮眾多，建議先找到考生休息區或較安靜的空間，方便午休與調整狀態。
4、找飲水機、確認下雨動線：7月天氣炎熱，又容易出現午後雷陣雨，建議先確認飲水機位置、是否有備用飲水機，以及教室往返廁所、休息區是否有遮雨通道，避免午後暴雨淋濕影響下午考試。
5、正式考試交通時間多抓30分鐘：今（12）天下午去看考場時的車流量，不等於正式考試那天。考試當天校門口通常會有交通管制、家長接送車潮，建議預估交通時間時，多預留20至30分鐘。
🟡分科測驗考前必看 這些細節別犯錯
分科測驗除了熟悉考場，正式考試時也有不少細節容易失分。建議考前再次確認重要規定與應試用品，避免因小失大，許多過來人分享「考前重點」，幫助分科戰士們應考更順利。
◾記得簽名，而且要在「考試鐘聲響起後」再簽名。
◾準備2B鉛筆、橡皮擦、立可白、黑色原子筆，最好多準備1組，前一天可先試寫。
◾考前一天記得早點睡，不要熬夜。
◾若有助聽器等醫療、生理用品，記得事先向監考老師報備。
◾數學科記得約分。
◾數學填充題可能出現負號或正負號，務必看清楚。
◾記得攜帶身分證（或其他有效證件）。
◾若姓名屬菜市場名（常見姓名），一定要再次確認准考證號碼及座位，避免坐錯位置。
◾可攜帶手錶，但不得發出任何聲響，禁戴智慧型手錶、智慧手環。
◾手機不能放在身上，且最好完全關機，以免鬧鐘、提醒事項、國家級警報突然發出聲響或振動。
🟡115分科測驗重要時程一次看
◾7月12日（周日）下午4時至6時：開放查看考場
◾7月13日（周一）：分科測驗第1天
◾7月14日（周二）：分科測驗第2天
◾8月3日（周一）：公布考試成績
◾8月3日（周一）至8月6日（周四）：申請成績複查
◾7月29日（周三）至8月4日（周二）中午12時止：志願繳費
◾8月5日（周三）至8月8日（周六）下午16時30分止：志願登記
◾8月17日（周一）：大學分發錄取放榜
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大學生領航平台提醒，看考場除了確認試場位置，更建議提前熟悉考場環境，減少正式考試當天的緊張感，以下5件事一定要先確認。
1、在窗外查看座位「冷氣風向」：站在窗外找到座位，抬頭看冷氣孔，如果正對著頭頂直吹，不管當天多熱，建議攜帶連帽上衣或薄外套，避免冷風直吹造成偏頭痛，影響考試專注力與計算速度。
3、找午休的休息地點：中午試場通常會清空，校園人潮眾多，建議先找到考生休息區或較安靜的空間，方便午休與調整狀態。
4、找飲水機、確認下雨動線：7月天氣炎熱，又容易出現午後雷陣雨，建議先確認飲水機位置、是否有備用飲水機，以及教室往返廁所、休息區是否有遮雨通道，避免午後暴雨淋濕影響下午考試。
5、正式考試交通時間多抓30分鐘：今（12）天下午去看考場時的車流量，不等於正式考試那天。考試當天校門口通常會有交通管制、家長接送車潮，建議預估交通時間時，多預留20至30分鐘。
分科測驗除了熟悉考場，正式考試時也有不少細節容易失分。建議考前再次確認重要規定與應試用品，避免因小失大，許多過來人分享「考前重點」，幫助分科戰士們應考更順利。
◾記得簽名，而且要在「考試鐘聲響起後」再簽名。
◾準備2B鉛筆、橡皮擦、立可白、黑色原子筆，最好多準備1組，前一天可先試寫。
◾考前一天記得早點睡，不要熬夜。
◾若有助聽器等醫療、生理用品，記得事先向監考老師報備。
◾數學科記得約分。
◾數學填充題可能出現負號或正負號，務必看清楚。
◾記得攜帶身分證（或其他有效證件）。
◾若姓名屬菜市場名（常見姓名），一定要再次確認准考證號碼及座位，避免坐錯位置。
◾可攜帶手錶，但不得發出任何聲響，禁戴智慧型手錶、智慧手環。
◾手機不能放在身上，且最好完全關機，以免鬧鐘、提醒事項、國家級警報突然發出聲響或振動。
🟡115分科測驗重要時程一次看
◾7月12日（周日）下午4時至6時：開放查看考場
◾7月13日（周一）：分科測驗第1天
◾7月14日（周二）：分科測驗第2天
◾8月3日（周一）：公布考試成績
◾8月3日（周一）至8月6日（周四）：申請成績複查
◾7月29日（周三）至8月4日（周二）中午12時止：志願繳費
◾8月5日（周三）至8月8日（周六）下午16時30分止：志願登記
◾8月17日（周一）：大學分發錄取放榜