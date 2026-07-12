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🟡冷凍、現包煮法不同 下鍋時機別搞錯

▲冷凍水餃和現包水餃的下鍋時機並不相同，一般家庭常購買冷凍水餃囤貨，卻習慣熱水大滾時下鍋，容易外皮煮爛、內餡沒熟。（圖／記者周淑萍攝）

🟡想讓水餃更Q不沾鍋？加這2樣就對了

▲煮水餃時滴1至2滴香油或食用油，水餃較不易互相沾黏及黏在鍋底。（示意圖／取自Pixabay）

🟡水餃店公開3步驟 成功率大幅提升

▲知名水餃店又一村安心水餃，也曾發出影片教學「絕對好吃又不破皮」的水餃煮法。（圖／YT@又一村安心水餃）

🟡水餃一直煮破皮？避開4大地雷

冷凍水餃是不少家庭冰箱必備的常備食物，料理快速、口味多元，不論當正餐或宵夜都方便。不過，許多人都曾遇過水餃一煮就破皮、內餡散開，最後變成一鍋「麵皮湯」。究竟冷凍水餃該冷水下鍋還是滾水下鍋？《NOWNEWS》整理專家、水餃店及內行人分享的煮法，一次看懂不破皮、Q彈又省時的關鍵技巧。不少人認為水餃一定要等水滾再下鍋，其實要先分辨是「冷凍水餃」還是「現包水餃」。冷凍水餃建議採用冷水下鍋，由於麵皮與內餡都處於冷凍狀態，冷水開始加熱，可讓麵皮與內餡同步升溫、一起熟透，口感更均勻，也省去等待水滾的時間。至於現包水餃，則一定要等滾水下鍋，因為現包水餃外皮含水量高、皮較薄，若冷水下鍋容易泡軟、破皮。建議待水滾後放入，並在水滾時分次加入冷水「點水」，讓水餃皮保持Q彈。除了下鍋方式，內行人也分享兩個簡單小技巧，可提升口感並降低破皮機率。可讓水餃皮更結實、有彈性，也較不容易破皮。可避免水餃互相沾黏，起鍋後也較不易黏盤。曾餃子及五花馬前員工也分享煮冷凍水餃的關鍵技巧，第一不要先退冰，冷凍水餃直接下鍋即可，退冰反而容易讓外皮變軟、增加破皮機率。第二，下鍋後10秒輕推，利用湯勺背面輕輕推動水餃，避免黏鍋。最後要掌握起鍋時機，水滾後可分三次加入冷水，等第三次再沸騰、水餃浮起且外觀圓潤飽滿時即可起鍋。如果照著步驟還是一直失敗，很可能犯了這些常見錯誤，包括鍋子太小、水量不足，水餃容易互相碰撞。或是火力過大，滾水太劇烈容易把外皮沖破。以及冷凍水餃本身已有裂痕或封口不完整，最常見則是現包水餃、冷凍水餃使用了錯誤的下鍋方式。只要掌握不同種類水餃的烹調方式，再搭配加鹽、滴油及適當火候，即使在家也能煮出像餐廳那樣外皮Q彈、不破皮、內餡飽滿的美味水餃。