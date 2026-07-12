日本真人版《魔女宅急便》音樂劇，因為巴威颱風攪局，接連取消3場演出，歷經風雨考驗後，今（12）日終於迎來台灣首演。主辦單位表示，日本與台灣團隊在颱風期間仍持續完成裝台、彩排與舞台調整，甚至在排練空檔一起吃台灣泡麵，替緊繃的工作氣氛增添暖意，首演吸引不少親子家庭及動漫迷到場，劇場幾乎座無虛席，更有日本戲迷專程飛來台灣觀劇。
颱風打亂演出 台日團隊泡麵外交
《魔女宅急便》音樂劇進駐台灣後便遇上颱風侵襲，原訂演出時間被打亂，取消3場，讓許多期待已久的劇迷感到可惜。為了讓後續演出順利進行，台日團隊把握時間熟悉舞台。
導演岸本功喜依照國家戲劇院舞台空間，不斷調整演員走位、動作與視線，希望讓每個角落的觀眾都能感受到舞台上的情感。除了舞台上的緊湊排練，團隊也在颱風夜透過「台灣泡麵」交流、互相打氣，成為此次來台演出最有趣的幕後花絮之一。
琪琪飛上舞台 全新交響樂詮釋經典
此次音樂劇最大的亮點，就是讓琪琪騎著掃帚飛翔，搭配全新錄製的交響樂，讓整體演出更具層次。官方指出，全新交響樂由管弦樂重新灌錄，從琪琪初次離家的雀躍，到遭遇挫折時的迷惘，都透過音樂層層堆疊情緒，也讓舞台版展現與動畫截然不同的魅力。
不同於吉卜力動畫電影，本次舞台劇以日本作家角野榮子的原著小說為基礎，除了保留琪琪、黑貓吉吉、蜻蜓等經典角色，也加入更多角色成長與心理描寫，希望帶領觀眾重新感受這部作品想傳達的勇氣與蛻變。
首演吸引親子、動漫迷朝聖 日本戲迷專程跨海支持
歷經颱風延期後，《魔女宅急便》終於於今（12）日迎來台灣首演。國家戲劇院現場湧入不少親子家庭及動漫迷，不少小朋友戴著琪琪招牌的大紅蝴蝶結拍照留念，也有日本忠實戲迷特地飛來台灣支持，只為親眼見證這場海外演出。
現場限定周邊商品及節目冊也吸引不少觀眾排隊購買，散場後更有觀眾分享，透過音樂、舞台及演員詮釋，再次感受到《魔女宅急便》所傳遞的成長與勇氣，也替這場歷經風雨才登場的演出畫下溫暖開端。
劇院變身魔法世界 琪琪紅蝴蝶結成打卡焦點
除了舞台演出，主辦單位也將台北國家戲劇院大廳布置成《魔女宅急便》主題空間，不僅打造劇中麵包店場景、主視覺背板，還設置以琪琪招牌紅色蝴蝶結為主題的拍照裝置，搭配掃帚、禮物盒、黑貓吉吉等經典元素，吸引不少觀眾在開演前先拍照留念，讓劇院從踏進大廳開始，就充滿濃濃的魔法氛圍。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《魔女宅急便》音樂劇進駐台灣後便遇上颱風侵襲，原訂演出時間被打亂，取消3場，讓許多期待已久的劇迷感到可惜。為了讓後續演出順利進行，台日團隊把握時間熟悉舞台。
導演岸本功喜依照國家戲劇院舞台空間，不斷調整演員走位、動作與視線，希望讓每個角落的觀眾都能感受到舞台上的情感。除了舞台上的緊湊排練，團隊也在颱風夜透過「台灣泡麵」交流、互相打氣，成為此次來台演出最有趣的幕後花絮之一。
此次音樂劇最大的亮點，就是讓琪琪騎著掃帚飛翔，搭配全新錄製的交響樂，讓整體演出更具層次。官方指出，全新交響樂由管弦樂重新灌錄，從琪琪初次離家的雀躍，到遭遇挫折時的迷惘，都透過音樂層層堆疊情緒，也讓舞台版展現與動畫截然不同的魅力。
不同於吉卜力動畫電影，本次舞台劇以日本作家角野榮子的原著小說為基礎，除了保留琪琪、黑貓吉吉、蜻蜓等經典角色，也加入更多角色成長與心理描寫，希望帶領觀眾重新感受這部作品想傳達的勇氣與蛻變。
歷經颱風延期後，《魔女宅急便》終於於今（12）日迎來台灣首演。國家戲劇院現場湧入不少親子家庭及動漫迷，不少小朋友戴著琪琪招牌的大紅蝴蝶結拍照留念，也有日本忠實戲迷特地飛來台灣支持，只為親眼見證這場海外演出。
現場限定周邊商品及節目冊也吸引不少觀眾排隊購買，散場後更有觀眾分享，透過音樂、舞台及演員詮釋，再次感受到《魔女宅急便》所傳遞的成長與勇氣，也替這場歷經風雨才登場的演出畫下溫暖開端。
除了舞台演出，主辦單位也將台北國家戲劇院大廳布置成《魔女宅急便》主題空間，不僅打造劇中麵包店場景、主視覺背板，還設置以琪琪招牌紅色蝴蝶結為主題的拍照裝置，搭配掃帚、禮物盒、黑貓吉吉等經典元素，吸引不少觀眾在開演前先拍照留念，讓劇院從踏進大廳開始，就充滿濃濃的魔法氛圍。