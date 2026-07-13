印度素有「芒果王國」之稱，不僅是全球最大的芒果生產國，芒果更被視為國民水果。然而，在國內熱烈舉辦芒果慶典之際，日本卻宣布禁止進口印度新鮮芒果，原因是印度未能通過病蟲害防疫檢驗。除了芒果外，印度的香料、海鮮與稻米近年也頻頻因農藥殘留、病菌污染等問題，再度凸顯印度農產品食品安全問題，也讓外界重新檢視印度農業監管體系的漏洞。
根據經濟學人報導，日前，數百名民眾聚集在印度首都新德里的洛迪花園（Lodhi Gardens），參加一場以芒果為主題的活動。現場除了饒舌表演、芒果農分享種植經驗，民眾還身穿芒果造型服飾，最後一起品嘗約120公斤芒果，展現印度人對這項國民水果的熱愛。
芒果只是冰山一角 香料、海鮮與稻米也頻遭示警
不過這份熱情卻難以延續至海外市場。
日本近日宣布，因印度未符合病蟲害檢疫要求，即日起禁止進口印度新鮮芒果。事實上，印度農產品近年已多次遭到國際市場示警。
不只是芒果，包括香料、水產品及稻米等出口商品，也曾因農藥殘留、藥物殘留或食品安全問題，在美國、歐洲及亞洲多國遭限制進口、加強抽驗甚至禁止販售。統計顯示，歐盟近兩年便針對印度各類食品發布365次食品安全警示。
農藥濫用、監管鬆散 食品安全漏洞難堵
分析指出，問題源頭多半出現在農場端。由於部分農民過度使用農藥，甚至施用已遭禁用的化學藥劑，加上病蟲害防治措施不足，導致農產品品質難以把關。再加上監管鬆散及貪腐問題，使農藥殘留、動物用藥殘留以及沙門氏菌等微生物污染，得以一路流入食品供應鏈。
食品安全問題也直接衝擊印度農產品出口。業界指出，一個裝滿香料的貨櫃價值往往超過10萬美元，一旦遭進口國退貨，不僅造成直接損失，更可能影響品牌信譽，未來還須負擔更高的檢驗成本。例如歐盟目前已要求對20%至50%的印度辣椒及咖哩葉進行實驗室檢測，費用均由出口業者自行負擔。
出口受創之外 印度民眾才是最大受害者
不過，受害最深的其實仍是印度國內消費者。據印度食品安全與標準局（FSSAI）統計，2024至2025年度抽驗食品樣本中，近五分之一未符合食品安全標準。
印度古吉拉特邦近期便查獲一批遭蟲蛀、發霉的芒果，原本準備加工成果汁販售；此外，使用化學藥劑催熟水果的情況仍相當普遍，儘管相關做法已遭禁止，但部分催熟劑可能導致器官衰竭，長期接觸特定農藥則會提高罹患癌症等慢性疾病風險。
專家籲建立追溯制度 孟加拉經驗可作借鏡
專家認為，改善食品安全需要從制度面著手，包括建立從農場到港口的全國農產品追溯系統，並增加供應鏈各環節的檢驗實驗室，以提高監管效率。
印度可借鏡鄰國孟加拉的成功經驗。報導指出，過去孟加拉曾普遍在薑黃中添加重鉻酸鉛（Lead Chromate）增色，對人體神經、心血管及兒童腦部發育造成危害。近10年來，孟加拉政府透過總理親自推動、電視宣導及在市場張貼約5萬張公告，同時將添加該化學物質列為刑事犯罪，幾乎成功杜絕此類食品污染。
報導指出，印度其實早已禁止在食品中使用類似化學添加物，但執法成效有限。分析認為，若希望重建國際市場對印度食品的信心，除了完善法規，更重要的是確實落實監管，否則食品安全問題恐將持續衝擊出口競爭力與國民健康。
我是廣告 請繼續往下閱讀
芒果只是冰山一角 香料、海鮮與稻米也頻遭示警
不過這份熱情卻難以延續至海外市場。
日本近日宣布，因印度未符合病蟲害檢疫要求，即日起禁止進口印度新鮮芒果。事實上，印度農產品近年已多次遭到國際市場示警。
不只是芒果，包括香料、水產品及稻米等出口商品，也曾因農藥殘留、藥物殘留或食品安全問題，在美國、歐洲及亞洲多國遭限制進口、加強抽驗甚至禁止販售。統計顯示，歐盟近兩年便針對印度各類食品發布365次食品安全警示。
農藥濫用、監管鬆散 食品安全漏洞難堵
分析指出，問題源頭多半出現在農場端。由於部分農民過度使用農藥，甚至施用已遭禁用的化學藥劑，加上病蟲害防治措施不足，導致農產品品質難以把關。再加上監管鬆散及貪腐問題，使農藥殘留、動物用藥殘留以及沙門氏菌等微生物污染，得以一路流入食品供應鏈。
食品安全問題也直接衝擊印度農產品出口。業界指出，一個裝滿香料的貨櫃價值往往超過10萬美元，一旦遭進口國退貨，不僅造成直接損失，更可能影響品牌信譽，未來還須負擔更高的檢驗成本。例如歐盟目前已要求對20%至50%的印度辣椒及咖哩葉進行實驗室檢測，費用均由出口業者自行負擔。
出口受創之外 印度民眾才是最大受害者
不過，受害最深的其實仍是印度國內消費者。據印度食品安全與標準局（FSSAI）統計，2024至2025年度抽驗食品樣本中，近五分之一未符合食品安全標準。
印度古吉拉特邦近期便查獲一批遭蟲蛀、發霉的芒果，原本準備加工成果汁販售；此外，使用化學藥劑催熟水果的情況仍相當普遍，儘管相關做法已遭禁止，但部分催熟劑可能導致器官衰竭，長期接觸特定農藥則會提高罹患癌症等慢性疾病風險。
專家籲建立追溯制度 孟加拉經驗可作借鏡
專家認為，改善食品安全需要從制度面著手，包括建立從農場到港口的全國農產品追溯系統，並增加供應鏈各環節的檢驗實驗室，以提高監管效率。
印度可借鏡鄰國孟加拉的成功經驗。報導指出，過去孟加拉曾普遍在薑黃中添加重鉻酸鉛（Lead Chromate）增色，對人體神經、心血管及兒童腦部發育造成危害。近10年來，孟加拉政府透過總理親自推動、電視宣導及在市場張貼約5萬張公告，同時將添加該化學物質列為刑事犯罪，幾乎成功杜絕此類食品污染。
報導指出，印度其實早已禁止在食品中使用類似化學添加物，但執法成效有限。分析認為，若希望重建國際市場對印度食品的信心，除了完善法規，更重要的是確實落實監管，否則食品安全問題恐將持續衝擊出口競爭力與國民健康。