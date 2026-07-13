115學年度分科測驗原本要在上周末登場，但因為遇到巴威颱風來襲，因此首次改期，延後兩天至今（13）日及14日應試，稍早物理科以及化學科都已經考完，下午則要考數學甲、生物科。《NOWNEWS》特別整理115分科測驗8科目的得勝者文教參考答案、大考中心答案及試題卷、分科測驗時間表以及注意事項等，並且不斷更新本文，預祝各位考生順利取得好成績。
🟡115年分科測驗考科題目、參考答案、官方答案一覽（不斷更新）
📍Day 1｜物理：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 1｜化學：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 1｜數學甲：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 1｜生物：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜歷史：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜地理：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜數學乙：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜公民與社會：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
🟡115年分科測驗時程表一次看
📍7月13日（周一）分科測驗考科
◾08:40-10:00 物理（已考完）
◾10:50-12:10 化學（已考完）
◾14:00-15:20 數學甲
◾16:10-17:30 生物
📍7月14日（周二）分科測驗考科
◾08:40-10:00 歷史
◾10:50-12:10 地理
◾14:00-15:20 數學乙
◾16:10-17:30 公民與社會
🟡115分科測驗注意事項！
◾準備2B鉛筆、橡皮擦、立可白、黑色原子筆，最好多準備1組，前一天可先試寫。
◾記得簽名，而且要在「考試鐘聲響起後」再簽名。
◾若有助聽器等醫療、生理用品，記得事先向監考老師報備。
◾記得攜帶身分證（或其他有效證件）。
◾可攜帶手錶，但不得發出任何聲響，禁戴智慧型手錶、智慧手環。
◾手機不能放在身上，且最好完全關機，以免鬧鐘、提醒事項、國家級警報突然發出聲響或振動。
🟡115分科測驗成績何時放榜、登記志願時間一覽
◾8月3日（周一）：公布考試成績
◾8月3日（周一）至8月6日（周四）：申請成績複查
◾7月29日（周三）至8月4日（周二）中午12時止：志願繳費
◾8月5日（周三）至8月8日（周六）下午16時30分止：志願登記
◾8月17日（周一）：大學分發錄取放榜
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📍Day 1｜物理：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 1｜化學：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 1｜數學甲：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 1｜生物：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜地理：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜數學乙：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜公民與社會：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
🟡115年分科測驗時程表一次看
📍7月13日（周一）分科測驗考科
◾08:40-10:00 物理（已考完）
◾10:50-12:10 化學（已考完）
◾14:00-15:20 數學甲
◾16:10-17:30 生物
📍7月14日（周二）分科測驗考科
◾08:40-10:00 歷史
◾10:50-12:10 地理
◾14:00-15:20 數學乙
◾16:10-17:30 公民與社會
◾準備2B鉛筆、橡皮擦、立可白、黑色原子筆，最好多準備1組，前一天可先試寫。
◾記得簽名，而且要在「考試鐘聲響起後」再簽名。
◾若有助聽器等醫療、生理用品，記得事先向監考老師報備。
◾記得攜帶身分證（或其他有效證件）。
◾可攜帶手錶，但不得發出任何聲響，禁戴智慧型手錶、智慧手環。
◾手機不能放在身上，且最好完全關機，以免鬧鐘、提醒事項、國家級警報突然發出聲響或振動。
◾8月3日（周一）：公布考試成績
◾8月3日（周一）至8月6日（周四）：申請成績複查
◾7月29日（周三）至8月4日（周二）中午12時止：志願繳費
◾8月5日（周三）至8月8日（周六）下午16時30分止：志願登記
◾8月17日（周一）：大學分發錄取放榜