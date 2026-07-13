115學年度分科測驗原本要在上周末登場，但因為遇到巴威颱風來襲，因此首次改期，延後兩天至今（13）日及14日應試，稍早物理科以及化學科都已經考完，下午則要考數學甲、生物科。《NOWNEWS》特別整理115分科測驗8科目的得勝者文教參考答案、大考中心答案及試題卷、分科測驗時間表以及注意事項等，並且不斷更新本文，預祝各位考生順利取得好成績。

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🟡115年分科測驗考科題目、參考答案、官方答案一覽（不斷更新）

📍Day 1｜物理：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答

📍Day 1｜化學：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答

📍Day 1｜數學甲：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答

📍Day 1｜生物：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答

▲大學分科測驗今日第一天舉行，稍早物理、化學都考完了。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.13）
▲大學分科測驗今日第一天舉行，稍早物理、化學都考完了。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.13）
📍Day 2｜歷史：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答

📍Day 2｜地理：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答

📍Day 2｜數學乙：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答

📍Day 2｜公民與社會：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答

🟡115年分科測驗時程表一次看

📍7月13日（周一）分科測驗考科
◾08:40-10:00 物理（已考完）
◾10:50-12:10 化學（已考完）
◾14:00-15:20 數學甲
◾16:10-17:30 生物

📍7月14日（周二）分科測驗考科
◾08:40-10:00 歷史
◾10:50-12:10 地理
◾14:00-15:20 數學乙
◾16:10-17:30 公民與社會

▲大考中心公布分科測驗7月13日、14日最新各科考試日程與進退場時間表。（圖／大考中心提供,ceec.edu.tw）
▲大考中心公布分科測驗7月13日、14日最新各科考試日程與進退場時間表。（圖／大考中心提供,ceec.edu.tw）
🟡115分科測驗注意事項！

◾準備2B鉛筆、橡皮擦、立可白、黑色原子筆，最好多準備1組，前一天可先試寫。

◾記得簽名，而且要在「考試鐘聲響起後」再簽名。

◾若有助聽器等醫療、生理用品，記得事先向監考老師報備。

◾記得攜帶身分證（或其他有效證件）。

◾可攜帶手錶，但不得發出任何聲響，禁戴智慧型手錶、智慧手環。

◾手機不能放在身上，且最好完全關機，以免鬧鐘、提醒事項、國家級警報突然發出聲響或振動。

▲大考中心提供的「考生6大應考提醒」宣導圖卡，詳細列出有效證件、禁帶電子裝置、手機關機要求及作答規範。（圖／大考中心提供）
▲大考中心提供的「考生6大應考提醒」宣導圖卡，詳細列出有效證件、禁帶電子裝置、手機關機要求及作答規範。（圖／大考中心提供）
🟡115分科測驗成績何時放榜、登記志願時間一覽

◾8月3日（周一）：公布考試成績

◾8月3日（周一）至8月6日（周四）：申請成績複查

◾7月29日（周三）至8月4日（周二）中午12時止：志願繳費

◾8月5日（周三）至8月8日（周六）下午16時30分止：志願登記

◾8月17日（周一）：大學分發錄取放榜

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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