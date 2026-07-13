泰國曼谷一間啤酒餐廳今（13）日凌晨發生嚴重火災，截至目前已造成至少27人死亡、63人受傷，成為近年最嚴重的公共場所火災之一。初步調查指出，火勢疑似由舞台附近的電路設備起火引發，火焰與濃煙迅速蔓延，不少民眾受困逃生不及。對此，防火專家林益增表示，火災中真正致命的往往不是火焰，而是濃煙，若真的身處酒吧、KTV等密閉空間遇到火警，「立刻趴下、用爬的逃生，比站著跑更有機會保命。」
火災事故發生在曼谷恰圖恰區的啤酒餐廳「Rong Beer Na Lat Phrao」，事發時店內聚集大批顧客。目擊者表示，現場先是舞台附近冒出火光，接著傳出爆炸聲，整間餐廳瞬間陷入黑暗，大量濃煙迅速充滿室內，民眾驚慌逃生，場面混亂。消防人員約30分鐘後控制火勢，但現場幾乎全毀，警方仍持續調查真正起火原因。
啤酒餐廳裝潢多易燃 人潮集中容易釀傷亡
林益增向《NOWNEWS》說明，啤酒餐廳、酒吧、夜店等娛樂場所為了營造氣氛，室內通常大量使用木作、泡棉等裝潢材料，皆屬於易燃建材，一旦起火，火勢與濃煙都會在短時間內快速擴散。
部分業者為了增加營收，讓店內人數超過場所可容納的人數，緊急出口不明顯或遭遮蔽，一旦發生火警，人潮容易形成推擠、踩踏、視線受阻等情況，不僅增加逃生難度，也更容易造成重大傷亡。且酒吧、夜店等場所通常燈光昏暗、舞台效果強烈、音樂大聲，即使警報響起，也不易察覺，錯失黃金逃生時間。
公共場所風險多 喝酒、毒品影響逃生判斷
銘傳大學犯罪防治學系副教授唐雲明接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，類似的公共場所重大火災，台灣早年也曾多次發生，從過去案例來看，造成重大傷亡的原因往往不是單一因素，而是多項風險同時發生。
除了場所封閉及人潮推擠，唐雲明也提醒，酒吧、夜店等場所常伴隨飲酒，若民眾飲酒過量，甚至施用搖頭丸、依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）等毒品，都可能影響判斷力、反應速度及行動能力，增加逃生困難。他呼籲，民眾外出娛樂仍應適量飲酒、拒絕毒品，才能在突發事故發生時保持冷靜，及時自救。
真正奪命的是濃煙 「趴下爬」比站著跑更有效
「真正致命的是濃煙，但火焰會阻擋你的逃生路線。」防火專家林益增表示，火場會產生大量有毒氣體，民眾若吸入過多濃煙，很可能在短時間內出現暈眩、失去意識，導致來不及逃生。
他提醒，火勢發生時應盡量以衣物摀住口鼻，減少吸入濃煙，更重要的是掌握逃生姿勢。「火往上燒、煙也往上飄，所以不要站著跑，而是立刻趴低、用爬的方式往出口移動，反而更容易呼吸到較乾淨的空氣，也能提高逃生成功率。」
在火勢剛發生、現場仍有視線時，應盡快確認逃生出口方向，不要盲目跟著人群奔跑，而是往低處、朝出口撤離，把握黃金逃生時間。
火災別躲廁所 沒有防火門、反而容易受困
據現場情況，這起火災有多名罹難者被發現在廁所附近，可能認為有水的地方相對安全。對此，林益增表示，一般酒吧或餐廳的廁所門大多不是防火門，也沒有對外窗，一旦濃煙灌入，不但缺乏新鮮空氣，反而更容易使自己陷入危險。
他表示，除非所有逃生路線都已被火勢阻斷，否則不建議躲進廁所。如果真的無法逃出火勢現場，廁所內可利用下水孔等可能與外界相通的位置取得些許空氣、等待救援，但最重要的仍是把握火災初期、還有視線時盡快撤離，才能提高生存機會。
🟡 遇上大火別慌！5招保命必學
📌 第一時間找出口
📌 壓低身體、用爬的逃生
📌 摀住口鼻、減少吸入濃煙
📌 不要躲進廁所或密閉空間避難
📌 不要回頭拿手機、包包等物品
我是廣告 請繼續往下閱讀
林益增向《NOWNEWS》說明，啤酒餐廳、酒吧、夜店等娛樂場所為了營造氣氛，室內通常大量使用木作、泡棉等裝潢材料，皆屬於易燃建材，一旦起火，火勢與濃煙都會在短時間內快速擴散。
部分業者為了增加營收，讓店內人數超過場所可容納的人數，緊急出口不明顯或遭遮蔽，一旦發生火警，人潮容易形成推擠、踩踏、視線受阻等情況，不僅增加逃生難度，也更容易造成重大傷亡。且酒吧、夜店等場所通常燈光昏暗、舞台效果強烈、音樂大聲，即使警報響起，也不易察覺，錯失黃金逃生時間。
公共場所風險多 喝酒、毒品影響逃生判斷
銘傳大學犯罪防治學系副教授唐雲明接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，類似的公共場所重大火災，台灣早年也曾多次發生，從過去案例來看，造成重大傷亡的原因往往不是單一因素，而是多項風險同時發生。
除了場所封閉及人潮推擠，唐雲明也提醒，酒吧、夜店等場所常伴隨飲酒，若民眾飲酒過量，甚至施用搖頭丸、依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）等毒品，都可能影響判斷力、反應速度及行動能力，增加逃生困難。他呼籲，民眾外出娛樂仍應適量飲酒、拒絕毒品，才能在突發事故發生時保持冷靜，及時自救。
真正奪命的是濃煙 「趴下爬」比站著跑更有效
「真正致命的是濃煙，但火焰會阻擋你的逃生路線。」防火專家林益增表示，火場會產生大量有毒氣體，民眾若吸入過多濃煙，很可能在短時間內出現暈眩、失去意識，導致來不及逃生。
他提醒，火勢發生時應盡量以衣物摀住口鼻，減少吸入濃煙，更重要的是掌握逃生姿勢。「火往上燒、煙也往上飄，所以不要站著跑，而是立刻趴低、用爬的方式往出口移動，反而更容易呼吸到較乾淨的空氣，也能提高逃生成功率。」
在火勢剛發生、現場仍有視線時，應盡快確認逃生出口方向，不要盲目跟著人群奔跑，而是往低處、朝出口撤離，把握黃金逃生時間。
據現場情況，這起火災有多名罹難者被發現在廁所附近，可能認為有水的地方相對安全。對此，林益增表示，一般酒吧或餐廳的廁所門大多不是防火門，也沒有對外窗，一旦濃煙灌入，不但缺乏新鮮空氣，反而更容易使自己陷入危險。
他表示，除非所有逃生路線都已被火勢阻斷，否則不建議躲進廁所。如果真的無法逃出火勢現場，廁所內可利用下水孔等可能與外界相通的位置取得些許空氣、等待救援，但最重要的仍是把握火災初期、還有視線時盡快撤離，才能提高生存機會。
🟡 遇上大火別慌！5招保命必學
📌 第一時間找出口
📌 壓低身體、用爬的逃生
📌 摀住口鼻、減少吸入濃煙
📌 不要躲進廁所或密閉空間避難
📌 不要回頭拿手機、包包等物品