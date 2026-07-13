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致癌油風暴愈演愈烈！中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標案今（13）日再揪出兩批問題原料，受影響批號由原先的三批擴大至五批，流向直指福壽、福懋與泰山等油脂巨頭。隨著第三層下游名單首度納入南僑銷往台中的資料，受害餐飲加工業已累計達111家，全案已由台中地檢署與衛生局聯手深入偵辦。根據台中市食品藥物安全處公布的最新稽查資料，第四批超標油品（中聯批號318-1150406）之苯駢芘檢出值高達4.3 ppb。該批大豆沙拉油分別出貨至泰山322.96公噸、福懋108.33公噸及福壽102.56公噸。其中，福壽公司使用該批原料製成「福壽花生風味精華調合油2L」（產品批號BL130426F、有效日期2028年1月8日）。目前已知受波及的第二層下游廠商，包含福壽下游188家、福懋下游41家，共計10項產品、22個批號。然而，更令人憂心的是第五批超標油品（中聯批號314-1150410），其檢出值亦達3.8 ppb，且出貨噸數更為龐大。該批油品分別流向福壽639.26公噸、福懋477.79公噸及泰山190.38公噸。福壽公司將其製成「福壽不飽和大豆沙拉油2L」（產品批號C1160426A、有效日期2028年4月10日）。此批受影響產品共計21項、62個批號，第二層下游包含福壽336家、福懋102家，風暴核心正急速擴大。食安處進一步說，市府秉持「查到哪裡、公布到哪裡」的原則，公布的第三層以下名單也首度納入南僑公司銷售至台中市的下游業者資料。昨日新增的20家受害廠商，讓台中市累計受害餐飲、加工等食品業者衝上111家，目前相關問題油品均已停止使用並完成下架。截至13日為止，中市府跨局處已累計查核市場、賣場、夜市及餐飲等食品業者共1,003家次，累計下架回收問題油品高達6萬5,374公斤。台中市衛生局強調，追查範圍已由原料油全面延伸至末端使用情形，後續除了督促業者完成下架回收外，也將全力配合中央抽驗與台中地檢署的偵辦工作，共同釐清污染原因並追究相關行政與刑事責任，以最嚴格標準守護食品安全。