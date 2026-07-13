韓國男星尹敬浩憑藉SBS熱播韓劇《金特務：本色回歸》中飾演金部長（蘇志燮 飾）的生死好友朴鎮哲人氣再攀升，劇集收視更一路狂飆，最新第6集衝上22.3%，刷新自身最高紀錄。他先前在製作發表會豪氣喊出，只要收視突破13%，就挑戰「13小時默語修行」，沒想到才播出2集就提前達標，今（13）日一早正式兌現承諾，不但拍片宣誓，還真的從早上7點開始全程不開口，就連廣播通告、粉絲簽名會都維持「一句話都不能說」，超狂履約精神笑翻大批劇迷。
《金特務》收視破13就閉嘴13小時 尹敬浩說到做到
尹敬浩在《金特務：本色回歸》飾演朴鎮哲，是海軍陸戰隊出身、金部長的老友，他退役後低調生活，每天話題都是最愛的女兒多彬，直到金部長的女兒敏智被綁架，他才帶著武器重出江湖，是個非常搞笑但又非常講義氣、溫暖的角色。
《金特務：本色回歸》之前舉行開播記者會時，尹敬浩就當場立下收視公約，「收視率只要突破10%就是大成功，不過因為蘇志燮睽違13年重返SBS，所以如果收視突破13%，我就挑戰13小時的默語修行！」意即不說話13小時。
沒想到《金特務：本色回歸》才開播2集就抓住觀眾目光，6月26日首集收視率開出9.5%，第2集立刻飆升至15.7%，之後依序寫下第3集18.8%、第4集21.6%、第5集20.5%，最新播出的第6集更衝上22.3%，不斷刷新自身最高收視紀錄。
今早，尹敬浩終於兌現承諾，錄下宣誓影片PO上IG寫下：「今天早上7點開始默語修行了。」畫面中他說：「我，尹敬浩，懷著感恩的心，並憑著良心，在沒有任何一句謊言的前提下，即使是攝影機無法拍攝到的淋浴間、廁所等私人空間，也會在所有時刻誠實完成這次修行，特此宣誓。」接著說：「那麼從現在開始，我將正式展開13小時默語修行。」隨後按下超大碼表開始挑戰。
搞笑的是，他今天還有SBS Power FM《兩點逃出Cultwo Show》廣播錄製，當天真的全程「閉嘴錄廣播」，主持人一直要求「發出一點聲音也好」他死也不肯，畫面相當爆笑，結束廣播後他還要舉辦一場「默語修行」粉絲簽名會，不管戲裡戲外都逗趣破表。
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尹敬浩在《金特務：本色回歸》飾演朴鎮哲，是海軍陸戰隊出身、金部長的老友，他退役後低調生活，每天話題都是最愛的女兒多彬，直到金部長的女兒敏智被綁架，他才帶著武器重出江湖，是個非常搞笑但又非常講義氣、溫暖的角色。
《金特務：本色回歸》之前舉行開播記者會時，尹敬浩就當場立下收視公約，「收視率只要突破10%就是大成功，不過因為蘇志燮睽違13年重返SBS，所以如果收視突破13%，我就挑戰13小時的默語修行！」意即不說話13小時。
沒想到《金特務：本色回歸》才開播2集就抓住觀眾目光，6月26日首集收視率開出9.5%，第2集立刻飆升至15.7%，之後依序寫下第3集18.8%、第4集21.6%、第5集20.5%，最新播出的第6集更衝上22.3%，不斷刷新自身最高收視紀錄。
今早，尹敬浩終於兌現承諾，錄下宣誓影片PO上IG寫下：「今天早上7點開始默語修行了。」畫面中他說：「我，尹敬浩，懷著感恩的心，並憑著良心，在沒有任何一句謊言的前提下，即使是攝影機無法拍攝到的淋浴間、廁所等私人空間，也會在所有時刻誠實完成這次修行，特此宣誓。」接著說：「那麼從現在開始，我將正式展開13小時默語修行。」隨後按下超大碼表開始挑戰。
搞笑的是，他今天還有SBS Power FM《兩點逃出Cultwo Show》廣播錄製，當天真的全程「閉嘴錄廣播」，主持人一直要求「發出一點聲音也好」他死也不肯，畫面相當爆笑，結束廣播後他還要舉辦一場「默語修行」粉絲簽名會，不管戲裡戲外都逗趣破表。