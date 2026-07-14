七月新番《尼古喵喵》（ヤニねこ）播出後迅速成為本季黑馬，不只荒誕厭世的劇情與獨特畫風掀起討論，長約90秒的片頭（OP）更成為影迷的「找彩蛋大會」，短短一分半鐘，整理出超過50個電影、影集與流行文化致敬橋段，橫跨超過半世紀電影史，不少觀眾為了找彩蛋，不斷按下暫停逐格觀看，甚至有人製作完整對照影片與片單，引爆社群熱議。
90秒塞滿50多個彩蛋 狂按暫停逐格找
《尼古喵喵》片頭搭配日本搖滾樂團「忘れらんねえよ」演唱的〈なんもねえ〉，以高速剪接、誇張分鏡與角色表演貫穿全曲。乍看只是主角抽菸、喝酒、耍廢的日常，但仔細一看，每個畫面都藏著一個彩蛋，超狂呈現讓人不得不佩服。
由於彩蛋密度極高，動畫播出後不久，就有影迷開始逐格比對鏡頭，並陸續整理出完整片單與對照影片，截至目前為止，已辨識出超過50個致敬作品。
從《英雄本色》到《鐵達尼號》 橫跨半世紀電影史
目前影迷整理出的彩蛋已超過50個，致敬範圍橫跨歐美、亞洲電影與人氣影集，包含《黑色追緝令》、《猜火車》、《英雄本色》、《銀翼殺手》、《花樣年華》、《魔戒首部曲》、《鐵達尼號》、《鬥陣俱樂部》、《小丑》、《星期三》等經典作品，從運鏡、構圖到片名字體都有跡可循，被不少觀眾形容是「近年資訊量最高的動畫OP」。
片頭不只重現電影中的構圖、角色姿勢與經典鏡位，連字幕設計也暗藏巧思，例如《黑色追緝令》、《發條橘子》、《火爆浪子》以及《007：黃金眼》等作品的標題字體，也都被重新融入片頭設計之中，讓不少影迷驚呼「連字體都是彩蛋」。
部分作品甚至不只出現一次，《早餐俱樂部》、《猜火車》、《渾身是勁》、《朋友再見》以及《黑色追緝令》等，都在不同鏡頭、不同構圖，甚至不同字體設計中再次登場，讓影迷笑稱「這90秒根本是一場電影史考試。
不只是炫技 更是寫給電影的一封情書
《尼古喵喵》並非只是單純複製電影畫面，而是將角色、場景與劇情融入動畫世界，以自己的風格重新詮釋經典鏡頭。即使沒有看過原作電影，也不影響欣賞動畫本身，但對熟悉電影、影集的觀眾而言，每發現一個彩蛋，都像是找到一個驚喜。
《尼古喵喵》目前雖然只播出兩集，這段90秒的片頭卻已經成為本季最具話題性的動畫OP，讓不少影迷追番時第一件事，不只是看劇情，而是按下暫停鍵，看看這次能認出幾部經典作品。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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《尼古喵喵》片頭搭配日本搖滾樂團「忘れらんねえよ」演唱的〈なんもねえ〉，以高速剪接、誇張分鏡與角色表演貫穿全曲。乍看只是主角抽菸、喝酒、耍廢的日常，但仔細一看，每個畫面都藏著一個彩蛋，超狂呈現讓人不得不佩服。
由於彩蛋密度極高，動畫播出後不久，就有影迷開始逐格比對鏡頭，並陸續整理出完整片單與對照影片，截至目前為止，已辨識出超過50個致敬作品。
目前影迷整理出的彩蛋已超過50個，致敬範圍橫跨歐美、亞洲電影與人氣影集，包含《黑色追緝令》、《猜火車》、《英雄本色》、《銀翼殺手》、《花樣年華》、《魔戒首部曲》、《鐵達尼號》、《鬥陣俱樂部》、《小丑》、《星期三》等經典作品，從運鏡、構圖到片名字體都有跡可循，被不少觀眾形容是「近年資訊量最高的動畫OP」。
部分作品甚至不只出現一次，《早餐俱樂部》、《猜火車》、《渾身是勁》、《朋友再見》以及《黑色追緝令》等，都在不同鏡頭、不同構圖，甚至不同字體設計中再次登場，讓影迷笑稱「這90秒根本是一場電影史考試。
《尼古喵喵》並非只是單純複製電影畫面，而是將角色、場景與劇情融入動畫世界，以自己的風格重新詮釋經典鏡頭。即使沒有看過原作電影，也不影響欣賞動畫本身，但對熟悉電影、影集的觀眾而言，每發現一個彩蛋，都像是找到一個驚喜。
《尼古喵喵》目前雖然只播出兩集，這段90秒的片頭卻已經成為本季最具話題性的動畫OP，讓不少影迷追番時第一件事，不只是看劇情，而是按下暫停鍵，看看這次能認出幾部經典作品。
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