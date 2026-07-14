據國發會最新人口推估，2030年年齡中位數將升至48.7歲，勞動力老化趨勢不可逆轉。面對人口老化及缺工，勞動部勞發署今（14）日發布「餐飲業職務再設計運用指引─以中高齡及高齡者為例」，協助餐飲業者從系統性角度調整工作內容與環境，使中高齡及高齡勞工得以在適性友善的職場中充分發揮所長，進而達到留才攬才的目標。
國發會最新人口推估，我國年齡中位數已於2024年達45.1歲，預計2030年將進一步升至48.7歲。當勞動力老化趨勢不可逆轉，若能透過職務再設計妥善調整工作內容及環境，不僅有助於舒緩缺工困境，更能讓豐富經驗的中高齡及高齡工作者持續貢獻職場。
想申請補助買「好神拖」？先思考怎麼改善工作
職務再設計並非單純申請輔具或採購設備，而是透過「拆解→重組→優化」的系統性思維，從人、物、務三個面向重新盤整工作任務。
指引中舉例，若企業有缺掃具就來申請好神拖補助嗎？邏輯不是這樣的；當中高齡者或高齡者擔任清潔的工作時，因老化問題無法擰乾一般拖把，經過評估後的改善方法是發展代償策略，則好神拖就可能是應用策略之一。
以外場服務人員為例，長時間站立行走是餐飲業最普遍的體力負荷之一，對中高齡及高齡員工尤為吃力，指引建議透過重新檢視規劃調整服務動線、於適當位置設置中繼暫歇站，並搭配減壓鞋具等輔助工具，有效分散下肢累積負擔。
指引電子書已上架職務再設計官網，提供外界參考運用。有意願申請職務再設計服務的企業及民眾，可向工作所在地的公立就業服務機構以書面提出申請外，亦可透過勞動力發展署職務再設計官網線上申請，更多職務再設計服務訊息請至官網查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888諮詢。
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想申請補助買「好神拖」？先思考怎麼改善工作
職務再設計並非單純申請輔具或採購設備，而是透過「拆解→重組→優化」的系統性思維，從人、物、務三個面向重新盤整工作任務。
指引中舉例，若企業有缺掃具就來申請好神拖補助嗎？邏輯不是這樣的；當中高齡者或高齡者擔任清潔的工作時，因老化問題無法擰乾一般拖把，經過評估後的改善方法是發展代償策略，則好神拖就可能是應用策略之一。
以外場服務人員為例，長時間站立行走是餐飲業最普遍的體力負荷之一，對中高齡及高齡員工尤為吃力，指引建議透過重新檢視規劃調整服務動線、於適當位置設置中繼暫歇站，並搭配減壓鞋具等輔助工具，有效分散下肢累積負擔。
指引電子書已上架職務再設計官網，提供外界參考運用。有意願申請職務再設計服務的企業及民眾，可向工作所在地的公立就業服務機構以書面提出申請外，亦可透過勞動力發展署職務再設計官網線上申請，更多職務再設計服務訊息請至官網查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888諮詢。