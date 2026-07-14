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「東香台菜海味料理」是台南在地名店 第二代負責人大頭師功力深厚

▲「東香台菜海味料理」第二代負責人是有「大頭師」稱號的蔡瑞成，也是現正熱映中美食節目《請世界吃桌》班底。（圖／翻攝大頭師臉書）

古早味老菜都會製作 更有創意新菜式

筑馨居是清朝老宅改建 主打無菜單台式家常菜、辦桌菜

▲筑馨居位於年紀超過百歲的老宅內，即使兩個人前往，也能自在享用台灣辦桌大菜。（圖／記者蕭涵云攝）

《臺灣米其林指南 2026》必比登榜單公布！全台共有146 個店家入選必比登推介。其中台南今年名單共計有30家，3家是新入榜，3家今年被踢除，包含目前停止營業的「麥謎食驗室」、無菜單料理台菜餐廳「筑馨居」，最令人驚訝的是「東香台菜海味料理」竟落選，該餐廳主廚人稱「大頭師」，是目前熱映中辦桌實境節目《請世界吃桌》的班底。《臺灣米其林指南 2026》必比登榜單今（14）日公布，榜單一出，可看到有餐廳新進榜，當然也有人遺憾跌落榜單。「美食之都」稱號的台南，今年就有3家餐廳落榜，其中的「麥謎食驗室」因為已經熄燈因此不在榜上。至於「東香台菜海味料理」，餐廳創立於1989年，標榜以天然蔬果熬製湯底，做出健康訴求的桌菜，所以是全台南第一家三星溯源餐廳與綠色餐廳。而第二代老闆兼主廚蔡瑞成則人稱「大頭師」，因為「東香」獲得必比登推介，他等於是第一位獲得米其林必比登推介的臺灣辦桌師傅。大頭師廚藝不凡，古早味老台菜中包含南靖封雞、化骨通心鰻、菜尾湯等，通通難不倒他，更會善用在地好食材，像是將虱目魚結合西瓜綿等做出的創意菜色「思慕魚」 ，或是帶點異國風味的菜式。也因此獲實境美食節目《請世界吃桌》邀請成為班底。即便經常是媒體報導寵兒，但卻是第一次參與成為美食節目班底，他在臉書粉專上寫到：「第一次海外拍攝，整夜沒睡直奔熊本，頂著榨乾的體力連續奮戰20小時。影片中累到說不出話的我，不是擺臭臉，是體力與精力徹底榨乾的自拍真實寫照 。」另外「筑馨居」則是以1846年興建的清朝老宅來改建成的餐廳，號稱無菜單料理模式經營的台菜餐廳，每人餐價共3種：700元、900元、1200元，由業者幫忙配菜，《NOWNEWS》記者也吃過多次，包含紅燒肉燉到軟爛又滿富醬香，鹹甜夠味相當下飯；也有醬瓜蔭虱目魚肚，虱目魚肚肥腴細嫩，酸甜的醬汁平衡了可能油脂豐厚會帶來的膩感，讓滋味變得涮嘴。除了家常菜，菜單中當然也不乏辦桌菜色，道道大器卻也不失精緻。