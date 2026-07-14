2026年第20屆亞洲運動會將在9月19日到10月4日於愛知縣名古屋市登場，其中電子競技項目台灣就參加包括《英雄聯盟》、《寶可夢大集結》、《魔法氣泡》等7項賽事，今（14）日也公布選手名單，其中《英雄聯盟》將由余峻嘉（Junjia）、蔡明宏（HongQ）、邱梓銓（Doggo）、林煜恩（Woody）等人參加。
台灣參加7項電競 戰馬出任《英雄聯盟》教練
本屆愛知名古屋亞運台灣參賽選手名單公布，其中電子競技項目就有13種遊戲，包括《英雄聯盟》、《寶可夢大集結》、《快打旋風 6》、《鐵拳 8》、《拳皇 XV》、《王者榮耀 Mobile》、《絕地求生 M》亞運版、《無盡對決 Mobile》、《第五人格》 亞運版、《永劫無間》、《跑車浪漫旅 7》、《eFootball》和《魔法氣泡 eSports》。
台灣將派出7項遊戲的參賽者，備受期待的《英雄聯盟》賽事，上路由陳俋錦（1Jiang）出賽，打野為余峻嘉（Junjia）、中路蔡明宏（HongQ）、下路AD為邱梓銓（Doggo），輔助則是劉家豪（ShiauC）及林煜恩（Woody），教練則是現任太平洋賽區戰隊TSW的陳如治（戰馬）。
中野派出台灣最強選手 和Doggo再度同隊打拚
目前Junjia和HongQ都在中國LPL賽區的隊伍JDG，是相當有實力的台灣選手，Doggo是CFO戰隊的核心輸出，3人都曾效力於CFO；1Jiang目前則隸屬於GZ隊伍，Woody目前效力於DFM，ShiauC今年跟著隊伍DCG來到MSI季中邀請賽，可惜未取得一勝就離開賽事，戰馬教練則是在今年MSI季中邀請賽中，帶領TSW擊敗中國LPL賽區TES，是首支在BO5賽事中擊敗LPL的亞太戰隊。
《英雄聯盟》賽事預計在9月30日開始，預計有8支隊伍參賽，包括韓國、台灣、越南、香港、沙烏地阿拉伯、印度、阿拉伯聯合大公國及馬來西亞，而中國日前宣布不會參加本次賽事。另外，亞運登場前，EWC電競世界盃賽事將明（15）日於法國巴黎開戰。
亞運電競項目選手名單
教練團：總教練張宇（四葉）、陳如治（戰馬）、向玉麟（GamerBee）、王承顥、黃麒賓、陳宣儒、莊柏宏
《英雄聯盟》：陳俋錦（1Jiang）、余峻嘉（Junjia）、蔡明宏（HongQ）、邱梓銓（Doggo）、劉家豪（ShiauC）、林煜恩（Woody）
競技武術（《快打旋風 6》、《鐵拳 8》、《拳皇 XV》）：陳又綱（Ugang）、林家弘（ET）、張家棟（好先生）
《絕地求生 M》：蔣健廷（HuoXuan）、彭義翔、陳宏益、陳庭益、黃篆鵬
《寶可夢大集結》：秦詠期、郭頤碩（94）、胡新睿、陳益田、劉祥、劉庭禕
《第五人格》：鄭凱升、湯勝鈞、張淳銘、莊博鈞、陳廣曄、蘇彬誠、朱堂堯
《永劫無間》：柳棠曛（mpvu）、陳尚億、鄭勗佑、顏慨恩、葉芝妤
《魔法氣泡》：郭子昂（Acliv）
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本屆愛知名古屋亞運台灣參賽選手名單公布，其中電子競技項目就有13種遊戲，包括《英雄聯盟》、《寶可夢大集結》、《快打旋風 6》、《鐵拳 8》、《拳皇 XV》、《王者榮耀 Mobile》、《絕地求生 M》亞運版、《無盡對決 Mobile》、《第五人格》 亞運版、《永劫無間》、《跑車浪漫旅 7》、《eFootball》和《魔法氣泡 eSports》。
台灣將派出7項遊戲的參賽者，備受期待的《英雄聯盟》賽事，上路由陳俋錦（1Jiang）出賽，打野為余峻嘉（Junjia）、中路蔡明宏（HongQ）、下路AD為邱梓銓（Doggo），輔助則是劉家豪（ShiauC）及林煜恩（Woody），教練則是現任太平洋賽區戰隊TSW的陳如治（戰馬）。
目前Junjia和HongQ都在中國LPL賽區的隊伍JDG，是相當有實力的台灣選手，Doggo是CFO戰隊的核心輸出，3人都曾效力於CFO；1Jiang目前則隸屬於GZ隊伍，Woody目前效力於DFM，ShiauC今年跟著隊伍DCG來到MSI季中邀請賽，可惜未取得一勝就離開賽事，戰馬教練則是在今年MSI季中邀請賽中，帶領TSW擊敗中國LPL賽區TES，是首支在BO5賽事中擊敗LPL的亞太戰隊。
《英雄聯盟》賽事預計在9月30日開始，預計有8支隊伍參賽，包括韓國、台灣、越南、香港、沙烏地阿拉伯、印度、阿拉伯聯合大公國及馬來西亞，而中國日前宣布不會參加本次賽事。另外，亞運登場前，EWC電競世界盃賽事將明（15）日於法國巴黎開戰。
教練團：總教練張宇（四葉）、陳如治（戰馬）、向玉麟（GamerBee）、王承顥、黃麒賓、陳宣儒、莊柏宏
《英雄聯盟》：陳俋錦（1Jiang）、余峻嘉（Junjia）、蔡明宏（HongQ）、邱梓銓（Doggo）、劉家豪（ShiauC）、林煜恩（Woody）
競技武術（《快打旋風 6》、《鐵拳 8》、《拳皇 XV》）：陳又綱（Ugang）、林家弘（ET）、張家棟（好先生）
《絕地求生 M》：蔣健廷（HuoXuan）、彭義翔、陳宏益、陳庭益、黃篆鵬
《寶可夢大集結》：秦詠期、郭頤碩（94）、胡新睿、陳益田、劉祥、劉庭禕
《第五人格》：鄭凱升、湯勝鈞、張淳銘、莊博鈞、陳廣曄、蘇彬誠、朱堂堯
《永劫無間》：柳棠曛（mpvu）、陳尚億、鄭勗佑、顏慨恩、葉芝妤
《魔法氣泡》：郭子昂（Acliv）