我是廣告 請繼續往下閱讀

致癌油風波延燒，行政院卓榮泰院長今（13）日特別赴立法院進行專報，強調行政院各部會始終秉持「該查就查、該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架」原則依法行政，茲就確保食安優先、徹查刑事不法、保障消費者權益、穩定市場供需，及啟動《食安法》修法等五面向，最後表示，但到底造成大家不安、讓產業焦慮，還是深感遺憾，政府會深切地自我檢討跟反省，讓機制早日完善地建立起來，彌補過去地足。行政立法兩院共同努力，中央地方政府共同努力，來重新建立人民對食品安全地信心。卓榮泰報告時強調五面向，分別是全面預防性下架，食安不容妥協；徹查刑事不法，捍衛國人健康及消費權益；協助退換貨及團體訴訟，保障消費者權益；穩定市場供需，降低民生及產業衝擊；啟動食安法修法 ，全面強化食安管理制度。對於外界砲轟在會議上對於下架要「再考慮一下」，卓榮泰也解釋，自己告訴衛福部，「再考慮一下，第二層如何處理？不能下架能不能公告？」因此衛福部隔天召開專家會議，看能不能擴大來適用，或擴大來修正這樣的一個處理原則。所以外界誤會了，大家也誤會了，沒有人要輕放這個行為，沒有人認為第一層下架是不對的，沒有人要把它縮減，「反倒是我們要把它擴大，加嚴去處理，所以『要再考慮』是這意思」。卓榮泰表示，食安事件造成國人不安、下游業者焦慮，也造成社會秩序安全上的威脅。中央、地方各級政府必定會共同嚴謹、積極地來因應。自己對於這樣的事件發生，結果到今天，雖然每一天都有實際地作為在因應，但到底造成大家不安、讓產業焦慮，「我還是深感遺憾，會深切地自我檢討跟反省」，讓機制早日完善地建立起來，彌補過去地不足。最後卓榮泰說，所以無論是源頭管理、製程管理、通報系統以及最後《食安法》修訂，讓它法制的完備，政府會在最短的時間內提出完整結果。同時警調單位會全力追究行政責任。我們共同努力，行政立法兩院共同努力，中央地方政府共同努力，來重新建立人民對食品安全地信心。