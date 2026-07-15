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南韓影帝李星民憑Netflix影集《鐵拳教育》飾演的教育部長崔康石再創事業高峰，他近來為了新作品狠甩10公斤，以全新造型登上時尚雜誌《DAZED KOREA》8月號，消瘦到幾乎讓人認不出來，他不只頂著明顯削瘦的臉型、俐落下顎線入鏡，還罕見挑戰百褶裙等中性時尚造型，近況曝光後立刻掀起熱議，但不少粉絲也都擔心他是不是瘦過頭。李星民近日替《DAZED KOREA》拍攝8月號畫報，官方同步公開花絮影片，還結合《鐵拳教育》角色設計寫下：「敢妨礙8月號拍攝的人，就等著接受《鐵拳教育》吧！」影片中，李星民一開口就用劇中教育部長崔康石的語氣霸氣喊話：「吵死了！不能妨礙《DAZED》的畫報拍攝，這些本來就該由你們好好教育。」瞬間把觀眾拉回劇中。但比起台詞，更吸睛的是李星民不同以往的外型，他換上針織開襟衫、天空藍襯衫、百褶裙等多套造型，大膽挑戰時尚風格，瘦身後的臉部線條更加立體，下顎線也變得十分明顯，整體視覺年輕不少，甚至讓許多網友第一眼認不出來：「瘦太多了吧」、「希望身體健康」、「整個人回春了」、「真的變帥了」。其實李星民今年4月登上YouTube節目《藉口GO》時，就曾透露自己為了拍攝電影《國際市場：半世紀的諾言》第二季，特地減重約10公斤，希望能更貼近角色狀態，如今畫報曝光，證明他的減重成果實在驚人。除了持續拍攝《國際市場：半世紀的諾言》第二季外，，飾演韓國獵人協會會長高建熙、同時也是S級獵人，將與邊佑錫飾演的成振宇有大量對手戲。李星民今年才剛靠Netflix《鐵拳教育》再創事業高峰，在劇中飾演教育部長崔康石，成立「教權保護局」整頓校園亂象，憑藉強大氣場與演技獲得全球觀眾好評。