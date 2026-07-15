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致癌油事件延燒，對此在野砲轟中央蓋牌，更有媒體報導行政院長卓榮泰上週行政院會當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要搶快？」強調中央地方是合作，不是競爭，否則中央講一套地方講一套，數字不完整。對此行政院秘書長張惇涵今（15）日表示，整起事件大家從未看中央有迴避責任的狀況，指責中央蓋牌的說法，不合理也並非事實，這必須要嚴正澄清，疾呼無論中央地方都有共同責任守護消費者權益、確保食安，「這時候需要的是同心協力，不是口水戰」。張惇涵表示，《食安法》明確規範主管機關是衛福部，地方是直轄市政府、縣市政府，此外地方政府有第一線查廠的責任跟工作，此次中聯油脂事件發生以來，大家也未曾看過中央有迴避責任的狀況。張惇涵還原，6月30日衛福部接獲通報，隔日食藥署就跟台中市府到中聯查核並要求停止製造販賣，隨即也要求中聯第一層廠商福懋、福壽與泰山3間廠商在7月3日中午前把該批問題油品下架。張惇涵提到，院長卓榮泰在專案報告也提到，這批4月4日的油最早5月13日南僑就發現超標的狀況，直到6月10、11日陸續往上游通報到中聯，而6月15日中聯曾找福懋、福壽與泰山3家廠商進行品管會議，到30日才通報地方跟中央主管機關。張惇涵說，從5月13日到6月30日將近一個半月時間，就是廠商隱匿通報，強調中央沒有蓋牌，上禮拜台中市副市長黃國榮也說中央跟地方都沒有人蓋牌，且7月1日食藥署是跟台中市府一起查廠，如果中央蓋牌，同時間去執法的是不是也蓋牌？張惇涵提到，南僑公司是台北市府裁罰300萬，5月13日到6月30日，中央到地方都是被這些業者所隱匿的，而中央從未講過地方蓋牌，反倒有人指責中央蓋牌，這說法不合理也並非事實，必須要嚴正澄清。張惇涵指出，針對預防性下架的產品逐批逐項查驗、上下游稽核等原則，確認無虞才有考慮上架的問題，包括恢復供應鏈秩序與追查責任，都需要中央地方合作，院長卓榮泰也要求一周內必須完成所有檢驗，行政院下周也會提出《食安法》修法，這都要需要中央地方合作。最後張惇涵呼籲各地方政府，中聯、福懋、福壽3間廠商分別在台中市，泰山在彰化縣、南僑在台北市，但對於油品影響是全台灣，無論中央地方都有共同責任守護消費者權益，確保食品安全，「這時候需要的是同心協力，不是口水戰」。