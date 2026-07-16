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中央地方各有權責 石崇良：台中第一次公布名單與食藥署確實有出入

致癌油事件延燒，近日傳出行政院會在9日討論問題油品相關會議，行政院長卓榮泰不滿台中市搶快公布問題油品流向。衛福部長石崇良今（16）日被問到此事表示，按照食安法規定，中央地方各有權責。他認為，院長僅是提醒，若涉及跨縣市的情況，由中央協調確認，避免出現名單有不一致的狀況，「確實第一次台中公布的名單與食藥署所公布的確實有出入。」對於卓榮泰不滿台中先公布問題油品流向一事，台中市副市長黃國榮提到，中央當時確實對台中率先公布問題油品第二層、第三層流向表達不同意見。石崇良今日出席立法院衛環及司法委員會第1次聯席會議，審查「人工生殖法修正草案」等案。會前接受媒體聯訪時，被問到事情的真實狀況。他說，按照食安法明定，中央、地方對於食品製造現場的稽核、產品追蹤，各有權責。石崇良指出，第一時間地方應負起責任，馬上進行食品流向追蹤，「他們非常盡責。」但他也說，因為這些產品可能流向其他縣市，像是第一層的中聯登記在台中市、但泰山則是在彰化縣，因此涉及跨縣市的情況，由中央協調，而院長僅是提醒，對於名單公布最好與中央、其他地方縣市共同確認，避免名單不一致。石崇良說明，確實第一次在台中所公布的，與後面食藥署公布的名單確實有所出入，都希望這些資料更為正確，讓民眾可以清楚，這部分主要就是院長提醒。