人氣手遊《魔靈召喚：天空之役》與人氣動畫《葬送的芙莉蓮》聯名活動持續展開，Com2uS 宣布推出聯名更新，開放限時「聯名紀念驚喜商店」，玩家每天登入即可免費領取「神祕召喚書」，也同步推出「幸運寶箱」活動，完成指定任務就有機會獲得傳說級召喚書等豐富獎勵。
每天免費領召喚書 聯名驚喜商店限時開放
《魔靈召喚：天空之役》自推出以來，以收集、培養魔靈及策略戰鬥玩法受到全球玩家喜愛，此次與《葬送的芙莉蓮》合作，加入芙莉蓮、費倫、修塔爾克等人氣角色及多項聯名內容，自活動開跑後便引發不少玩家討論。
本次新增的「聯名紀念驚喜商店」即日起開放至8月2日，活動期間，玩家每天造訪商店即可免費獲得1張「神祕召喚書」。除此之外，還可於每週更新販售商品的紅水晶特價商店中，使用紅水晶購買傳說級符文及各種召喚書等道具！每週會不斷更新商品內容，讓玩家持續補充資源。
幸運寶箱活動同步登場 最高可拿傳說全屬性召喚書
配合本次更新，《魔靈召喚》同步推出「聯名紀念！幸運寶箱活動」，活動將持續至7月26日，玩家只要完成包含「艾梅莉亞的幸運」、「探索戰鬥」等指定任務，即可累積活動點數，消耗點數開啟寶箱，有機會獲得「傳說全屬性召喚書」等稀有獎勵。
Com2uS 表示，隨著累積開啟寶箱數量增加，還能額外獲得可於聯名驚喜商店使用的「幸運的魔法箱開箱券」2張等獎勵，提升取得聯名道具的機會。除了聯名活動外，本次更新也同步加入多項遊戲便利性調整，優化玩家遊玩體驗。
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《魔靈召喚：天空之役》自推出以來，以收集、培養魔靈及策略戰鬥玩法受到全球玩家喜愛，此次與《葬送的芙莉蓮》合作，加入芙莉蓮、費倫、修塔爾克等人氣角色及多項聯名內容，自活動開跑後便引發不少玩家討論。
本次新增的「聯名紀念驚喜商店」即日起開放至8月2日，活動期間，玩家每天造訪商店即可免費獲得1張「神祕召喚書」。除此之外，還可於每週更新販售商品的紅水晶特價商店中，使用紅水晶購買傳說級符文及各種召喚書等道具！每週會不斷更新商品內容，讓玩家持續補充資源。
配合本次更新，《魔靈召喚》同步推出「聯名紀念！幸運寶箱活動」，活動將持續至7月26日，玩家只要完成包含「艾梅莉亞的幸運」、「探索戰鬥」等指定任務，即可累積活動點數，消耗點數開啟寶箱，有機會獲得「傳說全屬性召喚書」等稀有獎勵。
Com2uS 表示，隨著累積開啟寶箱數量增加，還能額外獲得可於聯名驚喜商店使用的「幸運的魔法箱開箱券」2張等獎勵，提升取得聯名道具的機會。除了聯名活動外，本次更新也同步加入多項遊戲便利性調整，優化玩家遊玩體驗。