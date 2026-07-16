中聯油脂致癌沙拉油「苯駢芘」超標產品爆不停，連鎖牛排館「貴族世家」也中鏢，官方表示，7月初擴大預防性下架，卻有網友本周吃牛排發現沒有蘑菇醬，暫停供應品項一次看。樂雅樂餐廳則表示，「已主動停止使用相關品牌產品，部分餐點所使用的醬料及風味可能略有不同」，業者官方回應一次看。
貴族世家中鏢致癌油！牛排沒有蘑菇醬、下架品項一次看
貴族世家表示，今年4月間進貨福壽公司生產之沙拉油產品（批號 C2160426O）；7月1日接獲上游供應商通報後，第一時間啟動全面清查。經盤點，該批油品絕大多數已於5月份使用完畢，極少數門市尚存之零星庫存，已立即全數停止使用並完成封存，等待主管機關指示處理。
官方表示，為配合主管機關擴大預防性下架作業。即日起門市暫停供應部分產品：
◾️滷肉飯
◾️咖哩飯
◾️蘑菇醬
◾️麻辣蘑菇醬
將待檢驗結果確認安全無虞後，即會陸續恢復供應。並推薦排餐仍提供黑胡椒醬、A1醬、蕃茄醬或鹽等多種搭配選擇。
不過有Threads網友表示，直到本周到餐廳現場用餐，仍沒有看見蘑菇醬供應。
貴族世家強調，目前全台所有門市使用之油品均為安全合格之其他批號產品，與問題 批號完全無關，請消費者安心用餐。本公司對於供應鏈源頭發生之異常，本公司深感遺憾，未來將強化供應商管理與自主檢驗機制，以最高標準守護消費者食安。
樂雅樂：主動停止使用！調整期間部分餐點風味可能略有不同
樂雅樂餐廳表示，「因應近期市場油品相關資訊，我們基於食品安全與品質把關原則，已主動停止使用相關品牌產品，並同步進行原物料檢視與調整。調整期間，部分餐點所使用的醬料及風味將暫時有所調整，餐點風味可能略有不同，實際供應內容依各門市現場供應為準，如有不便，敬請見諒。我們將持續嚴格把關食材來源與品質，守護每一位顧客的用餐安心。感謝您的理解與支持。」
官方聲明，「食藥署公告有關『大豆沙拉油』檢驗異常啟動下架回收，本公司於得知訊息後，第一時間啟動內部食品安全清查機制，並依照主管機關公布資訊，立即確認相關油品品項、批號及庫存狀況。
一、經查本公司現有油品供應商為泰山油品，為確保供應品質，已第一時間進行預防性下架現有使用油品，並已切換供應商，敬請安心。
二、本公司一向重視食品安全，面對任何可能影響品質與安全的疑慮，皆以最高標準處理原則，不讓有疑慮的原物料流入營運現場。
三、本公司提供之餐食、所販售之商品，皆不含新聞媒體報導使用油品，為確保供應食材來源之安全，同時本公司加強食材自主抽驗頻率，並落實相關食材溯源及追蹤等機制，請各位消費者安心食用。」
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貴族世家表示，今年4月間進貨福壽公司生產之沙拉油產品（批號 C2160426O）；7月1日接獲上游供應商通報後，第一時間啟動全面清查。經盤點，該批油品絕大多數已於5月份使用完畢，極少數門市尚存之零星庫存，已立即全數停止使用並完成封存，等待主管機關指示處理。
官方表示，為配合主管機關擴大預防性下架作業。即日起門市暫停供應部分產品：
◾️滷肉飯
◾️咖哩飯
◾️蘑菇醬
◾️麻辣蘑菇醬
將待檢驗結果確認安全無虞後，即會陸續恢復供應。並推薦排餐仍提供黑胡椒醬、A1醬、蕃茄醬或鹽等多種搭配選擇。
貴族世家強調，目前全台所有門市使用之油品均為安全合格之其他批號產品，與問題 批號完全無關，請消費者安心用餐。本公司對於供應鏈源頭發生之異常，本公司深感遺憾，未來將強化供應商管理與自主檢驗機制，以最高標準守護消費者食安。
樂雅樂餐廳表示，「因應近期市場油品相關資訊，我們基於食品安全與品質把關原則，已主動停止使用相關品牌產品，並同步進行原物料檢視與調整。調整期間，部分餐點所使用的醬料及風味將暫時有所調整，餐點風味可能略有不同，實際供應內容依各門市現場供應為準，如有不便，敬請見諒。我們將持續嚴格把關食材來源與品質，守護每一位顧客的用餐安心。感謝您的理解與支持。」
官方聲明，「食藥署公告有關『大豆沙拉油』檢驗異常啟動下架回收，本公司於得知訊息後，第一時間啟動內部食品安全清查機制，並依照主管機關公布資訊，立即確認相關油品品項、批號及庫存狀況。
一、經查本公司現有油品供應商為泰山油品，為確保供應品質，已第一時間進行預防性下架現有使用油品，並已切換供應商，敬請安心。
二、本公司一向重視食品安全，面對任何可能影響品質與安全的疑慮，皆以最高標準處理原則，不讓有疑慮的原物料流入營運現場。
三、本公司提供之餐食、所販售之商品，皆不含新聞媒體報導使用油品，為確保供應食材來源之安全，同時本公司加強食材自主抽驗頻率，並落實相關食材溯源及追蹤等機制，請各位消費者安心食用。」
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