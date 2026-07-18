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中聯油脂案延燒，行政院長卓榮泰今（18）日再度說明事件處理經過，並提出三點說明強調，政府沒有蓋牌，只有中聯公司在蓋牌、沒有放寬下架標準，也沒有中央與地方互相比快的問題，「中央跟地方政府只有合作，絕對沒有在時間快慢上的競爭」卓榮泰上午出席「新創總會新北辦公室」開幕式，媒體詢問，怎麼看藍營要上凱道，並要求您要下台？對此，卓榮泰回應，關於中聯沙拉油油品的食安事件，本週二在立法院的專案報告，他已經把時間序講得非常清楚，以及政府處置的方式；他批評，7月15日宜蘭縣政府又發現一批在下架的產品當中，有4月1號的油品，但這個批號完全不在中聯送出來的29批號當中，顯見中聯公司特意的延遲通報，且隱匿資訊，不完整提供所有的產品的批號，非常不負責任。卓榮泰說，他昨天針對各級行政單位，沒有辦法在第一時間查獲所有的批號，甚至沒有辦法就中聯公司所提出的29個批號去一一進行查對比對，而找出遺漏的部分，讓地方政府查獲，「我覺得各級政府應該負起行政責任，我對這一件事情，深感致歉」。卓榮泰質疑，若4月1日的產品在宜蘭縣被發現，難道其他縣市沒有嗎？但迄今未見其他縣市真的用心在查察，他要求各縣市，務必要再重新盤整，在所有下架物品當中，再去查察是否有其他新的批號是中聯公司沒有提報出來的，甚至有沒有這批4月1日的產品也流落到其他地方去，地方、中央共同要負起實際查察的責任。卓榮泰接著提出3點，第一，「只有中聯公司跟其他幾家油品公司有蓋牌的行為，各級政府沒有蓋牌」，6月30日當台中市政府接獲通報之後，7月1日食藥署就協同台中市政府到中聯公司要求即刻提供，而且要求在7月3日中午進行第一層油品的下架，「所以沒有任何蓋牌的可能性，只有中聯公司在蓋牌」。卓榮泰接續說，第二個，政府只有擴大強制性下架、預防性下架，從來沒有要任何放寬的考慮。他說明，7月3日中午第一層油品已經下架，7月3日下午5點，他請來衛福部跟食藥署，當他們提出就現行的處理機制，還未達下架第二層產品的任何標準，他就請兩個單位必須繼續研究，是否要擴大到第二層的下架，因此才有7月4日的專家會議、7月5日公布了360家的廠商，以及7月6日第二層全數預防性的下架，「只有擴大強制性下架、擴大預防性下架，政府沒有任何要寬鬆放寬的任何考量」。第三，卓榮泰說，「中央跟地方政府只有合作，絕對沒有在時間快慢上的競爭」，他要求的是程序必須完備，資訊必須正確，台中非洲豬瘟的時候，數字、哪幾個廠商，也是務求讓國人知道正確的數字，不要遺漏也不要錯誤；他指出，以台中豬瘟的事情為例，中央跟地方合作得很好，這一件事情同樣的，沒有所謂的時間快慢競爭，只期待中央地方能好好地去合作。最後，卓榮泰也報告，之前通過了討論報告，未來會有五個強化，在食安的過程當中，強化源頭的管理、強化製程的管理，強化對異常通報系統的重建、強化三級品管的制度、強化包括食品雲在內的數位治理，這五個強化的相關的執法措施等等，下禮拜一衛福部提出報告。針對食安法的修法進度，卓榮泰表示，很重要的就是檢驗的頻率要加密，規模以上的公司要設置實驗室，且這個實驗室要經過第三方的認證，未來實驗室必須負有即時通報的責任跟義務等，食安法的修法會在下禮拜一提出報告，禮拜四在行政院院會來通過。卓榮泰提到，現在包括新發現的4月1日在內一共有30批的批號，除了已經確認的5批加上後來的4月1日的2批，一共7批是有問題之外，其他剩下的23批，會在下禮拜一提出完整的檢驗報告，務必讓國人了解到油品的安全，以及未來進一步考量的時候，一定是最安全的油品放在市場上。