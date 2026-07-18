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明天完成檢驗樣本報告 石崇良：修法預計加重隱匿通報罰款

中聯致癌油案延燒，台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕決定號召民眾上街頭抗議，要行政院長卓榮泰下台負責。衛福部長石崇良今（18）日受訪時提到，下週一說明所有檢驗樣本報告；同時食安法修法也預計會加入實驗室的通報責任。石崇良今日出席健康台灣論壇，接受媒體聯訪時被問到中聯致癌油議題。他說，此次油品事件也暴露食品安全制度上仍有必須強化的地方，除了調查事件找出問題外，也提出5大強化措施，包含源頭管理、製程管理、品質管理、異常通報及數位管理。石崇良表示，近兩日會將草案擬妥，下週報至行政院，通過後送請立法院審查。至於在中聯問題油品，石崇良表示，檢驗已經到最後整理階段，就如同先前所提，因為中聯檢體已不可信，因此花了許多時間往下游，包括泰山、福壽及福懋等，進行更大範圍抽驗，確認每一批油品的安全性。石崇良提到，預計明天可完成所有上下游檢驗的樣本報告，並在下週一說明。也因此次中聯隱匿、延遲通報，中央重罰。石崇良說，在強化通報管理部分，過去是業者發生危害健康之虞，就強制通報，但經過此次，未來在延遲或隱匿通報部分會加重罰款額度，目前為3至300萬，「會大幅的提升。」同時，此次事件有送至外部實驗室檢驗。石崇良提到，過去僅針對業者要求通報，修法會再強化，無論是自設實驗室或外部實驗室，就會經過第三方認證，因此會賦予強制通報，若有發現異常檢驗結果，同樣需於24小時內通報主管機關指定系統。