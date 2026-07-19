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民進黨今（19）日舉行一年一度的黨代表大會，並將舉行象徵黨內權力中樞的中常委改選，對此行政院長卓榮泰進行施政報告時提及近來中聯油品議題，除中央將提出《食安法》修法，明確中央與地方權限、未來通報機關責任跟義務，明日將完成全面檢驗報告並在明日週一向國人進行清楚的報告。卓榮泰今日於全代會進行施政報告，細數過去經濟發展，雖然面對關稅的談判、俄烏戰爭、中東衝突，依然展現國家的經濟韌性，讓台灣經濟發展創造了新的高峰。而面對AI時代的來臨、世界產業供應鏈的重組，過去推出了「AI 新十大建設」，以及13項戰略的關鍵產物，這都是要讓台灣繼續站立在世界高科技的領先地位，繼續結合最先進的技術，「引領新時代的新潮流」，站在世界的高峰。卓榮泰也提及，台灣不僅是一個科技島、美麗島，更會是一個美麗的國家。從南到北，把台灣劃作六大產業生活圈，北部的首都圈「黃金廊帶」、桃竹苗「大矽谷」、中部的「精密製造新核心」，以及南大藍方「新S廊帶」，還有東部的花東「德福城鄉、低碳樂活離島」。再加上要推出「大都更時代」，透過全新的自主性都更，加上公辦示範都更，配合危老以及老舊公寓研修，要讓台灣城鄉風貌徹底改變。此外也細數「第二次的能源轉型」、經貿談判團隊、並感謝立法院「51戰隊」最強的立法院黨團，與軍購特別條例、無人機特別條例，一定要讓國人的努力，用國家的安全、國防的力量，來捍衛大家辛苦所得。卓榮泰表示，然而面對在野黨控制的國會，持續不斷用「違憲亂政」的方式，違反憲政體制，或者破壞國安需求，也違反財政紀律，曾不斷提出各種法案，自己再向大家保證，行政院會辦好守門員的角色，任何違憲亂政、破壞國家安全、破壞國家財政的任何法案，「不會讓它進到行政院來，我們萬分拒絕！」卓榮泰說，現在預算還未審完，還要繼續努力。接著有三項的任務必須全力以赴，依照民主進步黨本黨的黨綱，裡面寫到，對於貧者、病者、弱者，要積極地來保護，要透過社會的投資實踐「福利國家」的觀念。因此「長照 3.0」在今年提前上路；「0到18歲成長津貼」會一一在明年開始上路執行。透過國家整體的力量，在新時代完成台灣進到另外一個新的福利國家的境界，一起努力。卓榮泰也特別提到，近來大豆沙拉油食安的問題，中央更是非常地謹慎、迅速的行動。以「食安優先」的原則，從源頭的管制、製程的管制，以及對於異常通報系統的重建。卓榮泰強調，再加上對於食品雲數位治理的強化，將會最後提出《食安法》整體修法，來明確中央與地方的權限，明確未來通報機關的責任跟義務，這些部分會在明天週一向國人再做清楚的報告。市面上所有發生問題以及查獲的各種批號的油品，也會在明天完成全面的檢驗報告。就是要把食安放在人民最優先考量的地方，向各位保證，政府的行動具體且立即，需要大家繼續支持行政院。卓榮泰強調，自己是民進黨從政黨員，忠實執行黨交辦的工作，同時也是行政工作的負責人，必定恪遵《憲法》、依法行政，捍衛國家主權、維護人民的尊嚴。最後卓榮泰說，整個行政團隊的目的，就是自由民主的生活方式絕對不會被改變，絕對不會被侵犯。要讓信念更加落實，拜託全黨的先進同志們，今年年底團結一起，讓所有的候選人得到最大的勝利、最有意義的勝利，共同保衛台灣。