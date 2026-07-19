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黃帝穎：立委、議員是否會動員支持者 將成指標

黃帝穎：《食安法》規定地方有責 上凱道有轉移責任的效果

中聯致癌油流入市面，台北市長蔣萬安日前號召支持者於7月25日上凱道守護食安。對此，律師黃帝穎今（19）日指出，2人此舉背後可能有2大政治企圖，一是藉凱道集會測試蔣萬安能否成為國民黨共主？二是轉移地方政府在毒油事件中的食安把關責任，這場集會能否讓蔣、盧市府「食安免責」，也值得觀察。黃帝穎今發文分析表示，蔣萬安發動「725上凱道」，並獲盧秀燕呼應，背後可能有2大政治企圖。不過，依《食安法》規定，中央與地方政府對食安各有把關責任，因此台北市政府才有權認定南僑「遲延通報」並開罰300萬元；台中市政府也會因8年來僅抽驗中聯油品1次而受到質疑。黃帝穎接著表示，第一項企圖，是觀察蔣萬安能否藉此成為國民黨共主？蔣萬安登高一呼發起凱道集會後，國民黨立委及黨籍議員是否配合動員支持者，將成為重要指標。若集會當天如同黨中央下令動員，黨籍立委及議員都能帶出各自責任額的群眾，將顯示蔣萬安已儼然成為國民黨共主。黃帝穎指出，反之，若立委、議員僅個人上台聲援，未實際動員支持者，反而可能凸顯蔣萬安在黨內仍停留於「叫囂派」，如同他過去主張「修憲廢監察院」一樣，被國民黨「手柔軟像雲朵」般打臉！黃帝穎進一步說，第二項企圖，是轉移地方政府在食安事件中的權責焦點。依《食安法》規定，食品抽驗、稽查工廠等第一線把關工作屬地方政府權責，台北市政府因此能就南僑遲延通報裁罰，台中市政府也須面對抽驗中聯油品頻率不足的質疑。最後，黃帝穎表示，蔣萬安發起上凱道，當然有轉移蔣市府、盧市府在食安法上責任的效果，但會有多少民眾上街同意蔣市府、盧市府「食安免責」？也是觀察重點。