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「圍棋女神」黑嘉嘉與演員江宏恩26年來一直被誤認是叔姪關係，如今這段傳聞終於獲得澄清，江宏恩今（19）日出席活動時回應，兩人其實完全沒有血緣關係，所謂「叔姪」只是當年綜藝節目的角色設定。誤會源自26年前錄製綜藝節目《綜藝旗艦》時，節目為了效果，安排年幼的黑嘉嘉以「姪女」身分登場，江宏恩則配合設定，介紹自己是她的叔叔，沒想到這個玩笑鬧大了，外界真的以為兩人是親戚，甚至連維基百科都寫黑嘉嘉是他表姊的女兒，但卻沒有人向兩人求證。對於這段烏龍，江宏恩笑說，如果黑嘉嘉真的是自己的姪女，「我的婚禮她怎麼可能沒來？」他認為既然黑嘉嘉沒有澄清，他也沒有必要主動提起，若是貿然回應這段並不存在的親戚關係，那可能會對黑嘉嘉並不公平。江宏恩趁機透露，自己在演藝圈真正有血緣關係的親戚，其實只有名廚江振誠，為黑嘉嘉這段26年的親戚關係畫上句點。