大部分民眾去吃到飽餐廳，都認為要先吃牛排、生魚片、螃蟹等高單價餐點，認為這樣才能搶先吃回本，但也有網友於社群平台表示，覺得之前到buffet時總是不理解「到底是誰會拿麵包」，直到成為媽媽後才發現，原來麵包是帶孩子用餐時不可或缺的餐點，該貼文引發萬人按讚，也有眾多爸媽產生共鳴而留言加入討論。
有網友在社群平台Threads發文提出意見，原本疑惑去buffet怎麼有人會拿麵包，直到成為父母後才終於知道原因。原來是因為麵包容易入口，也是能快速填飽肚子的食物，所以小孩趕緊吃麵包填飽肚子，家長才可以有更多時間好好享用餐點。
該文章也引起不少有孩子的網友也留言：「真的！去吃到飽先掃好幾個麵包，媽媽就可以悠哉吃很久」、「我兒子就是去饗饗，拿了酥皮濃湯，還只吃酥皮」、「有小孩後去餐廳都趕快先看菜單上有沒有麵包」、「吃到飽餐廳也一定要有薯條、雞塊」、「原來不是只有我兒子喜歡吃麵包」、「炒飯、薯條和西瓜，都是我女兒去吃到飽必吃的」、「我兒子都去啃小黃瓜」、「還有吃到飽為什麼有炒飯？後來都知道了」等。
兒童喜愛菜色有這些：麵包、炒飯、甜點都要拿
有網友提出較完整的攻略，表示到吃到飽餐廳用餐時，第一件事就是先拿幾個麵包放進餐盤，讓孩子可以慢慢剝著吃，接著再搭配炒飯、甜點、飲料等，這些都是孩子較容易接受的餐點，孩子能吃得開心，用餐過程中不至於慌亂、影響自己及鄰桌用餐。
饗食天堂還規劃兒童區 漢堡、濃湯、麵包受歡迎
事實上，眾多buffet品牌中，「饗食天堂」甚至還有兒童專區，菜色包含酥皮熱狗捲、銅鑼燒、玉米濃湯、波浪薯薯等，而《NOWNEWS》記者也吃過多次「饗食天堂」，尤其喜歡兒童區的迷你漢堡，柔軟麵包夾入的漢堡排，口感紮實但是不柴，再配上生菜、番茄等，尤其小巧味美，吃起來順口無負擔，饗食天堂隸屬的饗賓集團也曾表示，迷你漢堡的確相當受歡迎，是兒童區餐點中人氣前三名。
而被網友稱為「全台最難訂位吃到飽」的島語，在去年年底桃園店剛開幕之時，麵包相當講究，還特別與曾獲世界麵包大賽冠軍殊榮的王鵬傑合作，研發幾款歐式麵包，甚至至今全台4家分店的酥皮濃湯上面的酥皮，依舊是採用王鵬傑的配方，足見對麵包的重視。
我是廣告 請繼續往下閱讀
兒童喜愛菜色有這些：麵包、炒飯、甜點都要拿
有網友提出較完整的攻略，表示到吃到飽餐廳用餐時，第一件事就是先拿幾個麵包放進餐盤，讓孩子可以慢慢剝著吃，接著再搭配炒飯、甜點、飲料等，這些都是孩子較容易接受的餐點，孩子能吃得開心，用餐過程中不至於慌亂、影響自己及鄰桌用餐。
饗食天堂還規劃兒童區 漢堡、濃湯、麵包受歡迎
事實上，眾多buffet品牌中，「饗食天堂」甚至還有兒童專區，菜色包含酥皮熱狗捲、銅鑼燒、玉米濃湯、波浪薯薯等，而《NOWNEWS》記者也吃過多次「饗食天堂」，尤其喜歡兒童區的迷你漢堡，柔軟麵包夾入的漢堡排，口感紮實但是不柴，再配上生菜、番茄等，尤其小巧味美，吃起來順口無負擔，饗食天堂隸屬的饗賓集團也曾表示，迷你漢堡的確相當受歡迎，是兒童區餐點中人氣前三名。