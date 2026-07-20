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林智群諷蔣萬安「信口開河」：這種律師誰敢用？

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，朝野圍繞食安責任與制度改革展開激烈攻防。台北市長蔣萬安除要求總統賴清德向全民道歉、行政院長卓榮泰下台負責外，更號召民眾7月25日走上凱達格蘭大道抗議。不過，蔣萬安昨（19）日談及現行《食安法》時的一番說法，卻引來律師林智群強烈質疑，直批「法律規定都沒查清楚，就信口開河」。蔣萬安昨日上午與基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善前往台中拜會台中市長盧秀燕，4位藍營縣市首長共同呼籲民眾站上凱道，並主張推動《食品安全衛生管理法》修法。蔣萬安表示，此次癌油事件中，台中市政府率先公布問題油品流向及相關業者名單，讓台北市得以及時啟動預防性下架措施，後續也希望建立地方政府食安聯防機制，同時研議修法方向，避免類似事件重演。蔣萬安指出，這次事件暴露現行制度存在漏洞，目前《食安法》要求業者落實自主管理與即時通報，但實務上自主管理形同虛設，而通報機制也讓食藥署及衛福部往往成為最後得知資訊的單位，顯示制度已遭業者架空。因此，未來修法應強化源頭管理，並要求中上游業者及檢驗機構建立更完善、更即時的通報制度。對此，律師林智群在臉書發文反駁，指出《食品安全衛生管理法》第7條確實規定食品業者應負起自主管理責任，但第41條也明文規定「主管機關是縣市政府，得對廠商查核、檢驗」。他質疑，蔣萬安連法律規定都沒查清楚，就信口開河，話都講一半，甚至諷刺「這種律師誰敢用？」林智群進一步指出，第7條第2項早已規定，「食品業者應將其產品原材料、半成品或成品，自行或送交其他檢驗機關（構）、法人或團體檢驗」。若依照蔣萬安的說法，刪除業者自主管理制度，等於讓全台數十萬家食品業者都可以擺爛，反正政府要介入管理。林智群直言，全部產品都要政府自己花錢送檢驗，那政府一年要花幾千億元在食品檢驗上？錢要不要從地方政府預算出呢？因為幾家廠商出包，政府就要當保母，把全部送檢責任攬下來喔？這是什麼思考方式？如果全部食品都要政府送驗，那以後人民吃壞東西拉肚子，都可以聲請國家賠償嗎？政府連廠商品管責任都要扛起來喔？