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蔣萬安、盧秀燕號召本周召開線上食安國是會議

蔣萬安：食安不分藍綠白 所有民眾都能上凱道

台北市長蔣萬安近日號召民眾725上凱道，他今（20）日被問及是否也會邀請民進黨執政縣市首長一起參與？他表示，食安本來就是民生議題，不分藍、綠、白，只關心彼此，725當天也不談選舉，只專注談食安。蔣萬安今上午出席民權大橋景觀橋啟用典禮，針對本周將與台中市長盧秀燕等人號召22縣市召開線上食安國是會議，蔣萬安表示，毒油事件爆發後，地方政府第一時間就即刻聯防，確保民眾食安，包括預防性下架、公布流向業者名單及成立專區，讓民眾即刻掌握資訊，地方政府也會持續進行各項聯防工作。至於會議日期，蔣萬安說，目前仍在積極聯繫當中，希望能盡快確定時間及形式，屆時會再向外界報告。蔣萬安表示，他昨天前往台中市政府，與盧秀燕、雲林縣長張麗善及基隆市長謝國樑討論後續《食安法》修法方向，將提供修法版本給立法院黨團。至於盧秀燕提出邀請22縣市不分黨派共同參與線上食安國是會議，蔣萬安說，食安本來就是民生議題，不分藍、綠、白，只關心彼此，725當天也不談選舉，只專注談食安。蔣萬安說，希望725當天所有關心食安的民眾都能站上凱道表達意見，也歡迎食安領域的專家、學者一起發表看法，希望大家穿上白色上衣，一起「為我們自己及為下一代，捍衛食安以及健康」。另外，也有媒體追問，與盧秀燕合作是否展現「姊弟合作」，以及是否有誰主導的問題？蔣萬安回應，毒油事件發生後，是台中市政府第一時間掌握產品流向及業者名單，立即通知包括台北市在內的各縣市政府，才能讓各地方政府迅速掌握流向、擴大預防性下架、公布業者名單及成立專區，並持續更新相關資訊，讓民眾充分了解、不致恐慌，地方政府會持續密切合作，共同捍衛食安，因此沒有誰主導的問題。