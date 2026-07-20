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中聯油事件延燒，對此行政院將針對《食安法》提出修法，國民黨立院黨團今（20）日表示，將修法罰鍰從2億元提高至10億元，讓違法成本高於不法利益。對此行政院長卓榮泰受訪時表示，後續修法將會在本週四行政院會來討論，至於國民黨團版本，公共議題在朝野黨團中，能夠理性、公開，大家合理討論，「一向都是歡迎的態度」。卓榮泰昨日於民進黨全代會表示，針對中聯油品事件今日將向外界清楚說明，卓榮泰今日受訪說，今天上午食安署已經來向行政院說明一週前至今調查進度，也完成了所有批號的油品檢驗，稍晚食安署會以文字清楚地向外界來做說明。至於後續修法，卓榮泰表示，週四修法草案會送行政院會來討論。並強調修法兩大重點強化，就是強化源頭管理、製程管理，另強化對於異常通報系統的修正。還有食品雲數位治理等，都在原來的草案修正方向。卓榮泰說，也會參酌外界各方意見，適度地引用這次因應食品問題中，關於強化預防性下架，以及未來增強罰鍰等，將適度地入法，來加強整個食安的管理。至於是否與國民黨團達成共識，卓榮泰表示，公共議題在朝野黨團裡面，能夠理性、公開，大家合理討論，「一向都是歡迎的態度」。