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行政院長卓榮泰今（20）日上午召開「中聯油脂大豆沙拉油辦理進度會議」，邀集衛福部、財政部、法務部、經濟部、農業部、行政院食品安全辦公室及行政院消費者保護處等相關部會，根據衛福部食藥署檢驗結果，4月到6月產製的30批油品中，共計7批油品檢驗不合格，並委託食品工業發展研究所成立獨立調查小組，明日將進廠全面檢視製造及品質管理流程，儘速釐清事故原因及責任歸屬，預計將於一週內完成調查，並適時公布調查結果，另衛福部將於本週四行政院會提出《食安法》修正草案，建立更周延的食品安全防護體系。針對中聯油脂今年4月至6月生產的30批油品，卓榮泰於本月13日主持專案會議時指示，必須於一週內完成所有檢驗作業，以澈底確認風險程度。食藥署於今日會議提報檢驗結果，中聯4月到6月產製的30批油品中，除已確認不合格的5批油品不再重複抽驗，以及1批因外銷而無檢體外，其餘24批均完成檢驗。其中，有3批尚未出貨，檢驗結果均符合規定；而其餘21批已出貨油品，經抽驗上游原油及下游終端產品，確認再驗出2批油品不合格；因此共計有7批油品檢驗不合格。行政院說明，檢驗合格油品批次將提送食藥署明日召開「食品風險評估諮議會」，由委員進行風險評估，並研議後續處理措施。另食藥署已委託食品工業發展研究所成立獨立調查小組，明日將進廠全面檢視製造及品質管理流程，儘速釐清事故原因及責任歸屬，預計將於一週內完成調查，並適時公布調查結果。最後卓榮泰重申，嚴格把關食品安全，讓國人買得安心、吃得放心，是政府推動食安工作的最高原則。面對此次中聯油品事件，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障國人權益」原則，一切依法行政、依科學證據處理，落實「有查廠、有流向、有下架」，並即時向社會說明檢驗結果及處理進度，以最高標準守護國人健康、保障消費者權益，並維護產業穩定發展。