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行政院長卓榮泰今（20）日上午召開「中聯油脂大豆沙拉油辦理進度會議」，邀集衛福部、財政部、法務部、經濟部、農業部、行政院食品安全辦公室及行政院消費者保護處等相關部會，根據衛福部食藥署檢驗結果，4月到6月產製的30批油品中，共計7批油品檢驗不合格，另衛福部將於本週四行政院會提出《食安法》修正草案，本次修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向為核心，提出十大修法重點，建立更周延的食品安全防護體系，守護國人健康。卓榮泰表示，為保障國人食品安全，杜絕不肖業者隱匿違規情事，衛福部將於本週四行政院會提出《食安法》及相關子法修正草案。本次修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向為核心，提出十大修法重點。卓榮泰說明，十大修法重點包括「增訂」高風險食品業者自主檢驗頻率、「增訂」特定食品業者自設實驗室認證制度、「增訂」實驗室管理及通報義務、「增訂」第三方驗證機構抽樣及通報機制、「增訂」地方主管機關風險導向查核機制、「強化」業者異常通報責任及加重遲延、隱匿或不實通報之處罰、「擴大」高風險業者追溯追蹤、「增訂」罰鍰執行保全機制、「增訂」重大食安事件中央指揮機制，以及「明確」違規產品下架、預防性下架及重新上架管理原則。卓榮泰強調，本次修法將充分參酌中聯油脂案查處經驗、風險評估結果及各界建議，持續精進食品安全管理制度，透過完善法制與管理機制，全面提升食品安全治理量能，建立更周延的食品安全防護體系，守護國人健康。