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▲中聯油脂4至6月期間共生產30批沙拉油原料，相關檢驗結果。（圖／食藥署提供）

成立獨立調查小組：一週內全面檢視中聯製程

十大修正重點包括：

增訂高風險食品業者自主檢驗頻率。 增訂特定食品業者自設實驗室須取得中央主管機關認證（可）。 增訂實驗室管理及通報義務。 增訂第三方驗證機構抽樣及通報機制。 增訂地方主管機關風險導向查核機制，對業者實施定期或不定期查核。 強化業者異常通報之義務，並提高遲延、隱匿或不實通報之最高罰鍰。 擴大高風險業者追溯追蹤。 增訂罰鍰執行之保全機制，避免受處分人隱匿、移轉財產或逃避執行。 增訂中央得成立指揮中心統籌重大食安事件。 明確違規案件下架、預防性下架及重新上架原則。

油品代製廠中聯油脂「沙拉油原料」中一級致癌物苯駢芘（BaP）超標一事，延燒超過半個月。衛福部今（20）日公布檢驗報告，食藥署副署長王德原表示，明日將召開「食品風險評估諮議會」，同時公布食安法修法10大重點，包含中央得成立指揮中心統籌重大食安事件、明確預防性下架原則等。中聯油脂4至6月期間共生產30批沙拉油原料（有3批未出貨），其中除已確認不合格的5批油品不再重複抽驗外，1批外銷無檢體，其餘24批均納入檢驗，檢驗結果均符合規定。本次共抽驗224件：上游原油供應給泰山、福壽、福懋油3家廠商，抽驗53件，有4件檢體不合格，均屬中聯批號「313-1150408」及「315-1150413」原油。終端產品部分抽驗171件，其中5件不合格，不合格產品均使用上述2個批號原油製成。明日的「食品風險評估諮議會」，邀集食品安全、毒理及風險評估等領域專家，就檢驗結果進行專業確認，並研議相關批次油品及下游產品後續處置措施。相關結論確認後，將儘速向社會大眾說明，並持續公開更新資訊。為全面釐清事故原因，食藥署並已委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，成員包括食品科學、食品技師及法律等領域專家，將在7月21日進廠調查，秉持科學證據、公正客觀及資訊透明原則，全面檢視中聯公司製造及品質管理流程，預計於一週內完成調查，並適時對外公布調查結果。食藥署以「強化源頭管理、強化製程管理、強化異常通報、強化品質管理、強化數位治理」五大方向為核心，提出修正食品安全衛生管理法及相關法規之規畫王德原說，歷經幾次大型重大食品事件後，希望透過明確授權規定。食藥署將綜整此次經驗，並廣納各界意見，在本週將修法版本提交行政院院會討論，他表示，院會通過後還需要立法院排案，會儘力用最快速讓新法生效。