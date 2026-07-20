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因應中聯問題油品事件，屏東縣長周春米第一時間指示衛生局配合衛福部食藥署啟動清查作業，完成相關問題產品預防性下架，並持續公布最新食安資訊。縣府今（20）日表示，雖然問題油品上游製造廠皆不在屏東縣境內，但縣府長期落實食安把關，近5年執行食用油脂加工品製造業稽查專案，查核及抽驗結果均符合規定，呼籲民眾安心。周春米表示，屏東縣轄內並無上游油品製造廠，衛生局仍持續針對中下游業者定期查核。近5年共稽查18家次、抽驗19件產品，檢驗多環芳香族碳氫化合物（含苯駢芘）、環氧乙烷、重金屬等11項指標，結果全數合格，展現縣府守護食品安全的決心。針對此次中聯油品事件，縣府第一時間啟動應變機制，截至目前已完成縣內13家下游業者查核，全面完成溯源清查，並針對食藥署公布的7批號問題油品全數下架回收，回收量約85公噸。此外，衛生局也擴大後市場稽查，會同屏東縣調查站查核自助餐、餐飲業、夜市及超市賣場等219家業者，截至7月19日止，查核結果均符合規定。縣府強調，將持續配合中央掌握最新資訊，落實資訊公開與風險管理，守護縣民食品安全。