動漫串流平台 Crunchyroll 宣布全面進軍台灣！平台支援繁體中文，且跟日本同步跟播，近日公布2026年夏季動畫片單，將於本季每週同步上架超過30部新作與續作，陣容包括《BLACK TORCH 闇黑燈火》、《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～ 第三季》、《相反的你和我 第二季》、《超超超超超喜歡你的100個女朋友 第三季》及《GRANDBLUE 碧藍之海 第三季》等作品，多數皆提供繁體中文字幕。
本季片單橫跨異世界、奇幻戰鬥、校園戀愛、美食、電競及女性向題材，另有多部Crunchyroll獨家作品。《黃泉使者》、《黑貓與魔女的教室》、《LIAR GAME－詐欺遊戲》等春季動畫，也將於夏季持續更新。
《BLACK TORCH》忍者對決物怪 《無職轉生》第三季回歸
改編自同名漫畫的《BLACK TORCH 闇黑燈火》，描述能與動物對話的忍者末裔弍郎，救下傳說中的物怪黑貓羅睺。隨著企圖奪權的物怪現身，加上隱密局介入，少年與黑貓攜手踏上戰鬥之路。
人氣異世界動畫《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》也將推出第三季，延續魯迪烏斯帶著前世記憶，在劍與魔法世界重新展開人生的故事。
續作陣容還包括校園戀愛喜劇《相反的你和我 第二季》、《超超超超超喜歡你的100個女朋友 第三季》、《GRANDBLUE 碧藍之海 第三季》，以及《骸骨騎士大人異世界冒險中 第二季》等。
《花樣少年少女》新版動畫登場 《鐵鍋料理王》也入列
經典少女漫畫《花樣少年少女》將推出新版動畫，描述瑞稀為了接近仰慕的跳高選手佐野泉，女扮男裝進入男校，卻發現對方已經放棄跳高。美食漫畫《鐵鍋料理王》也將動畫化，以一名為了擊敗對手不擇手段的中華料理主廚為主角，帶來宛如戰鬥般激烈的料理對決。
其他受到關注的新作還包括結合戀愛與怪獸元素的《少女怪獸焦糖戀心》、大小姐格鬥遊戲題材《感謝對戰。～大小姐才不玩格鬥遊戲～》，以及描寫戰爭孤兒少女羈絆的《與妳相戀到生命盡頭》。
🟡 Crunchyroll 2026年夏季完整片單
📌《女主角？聖女？都不對，我是雜役女僕（自豪）！》
📌《落地賢者的學院無雙～第二次轉生的S級開外掛魔術師冒險錄～》
📌《貓與龍》
📌《無自覺聖女今天也無意識地釋放力量》
📌《花樣少年少女》
📌《LV999的村民》
📌《令和妖神斑小姐》
📌《少女怪獸焦糖戀心》
📌《遭到流放的轉生重騎士憑藉遊戲知識大開無雙》
📌《Please Excuse My Younger Brothers》
📌《說出這邊交給我你們先走以後十年過去成了傳說。》
📌《從0位居民開始的邊境領主大人》
📌《BLACK TORCH 闇黑燈火》
📌《骸骨騎士大人異世界冒險中 第二季》
📌《Grow Up Show～向日葵馬戲團～》
📌《The Ogre’s Bride》
📌《說了不打算愛我的公爵繼承人，不知為何對我寵愛有加》
📌《鐵鍋料理王》
📌《Let’s Go 怪奇組》
📌《超超超超超喜歡你的100個女朋友 第三季》
📌《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～ 第三季》
📌《相反的你和我 第二季》
📌《再見菈菈》
📌《世界最強後衛～迷宮國的新人探索者～》
📌《暴怒千金發誓復仇。～憑藉魔導書之力打垮祖國～》
📌《GRANDBLUE 碧藍之海 第三季》
📌《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》
📌《轉學後班上的清純可愛美少女，竟是小時候玩在一起的哥兒們》
📌《最強廢渣皇子暗中活躍於帝位之爭》
📌《與妳相戀到生命盡頭》
📌《感謝對戰。～大小姐才不玩格鬥遊戲～》
📌《Clevatess -魔獸之王與嬰兒與屍之勇者》
📌《盜墓王》
📌《梅比烏斯之塵》
📌《我是不才惡女》
📌《Re：從零開始的異世界生活》
🟡 即將上線作品
📌《擅長逃跑的殿下》
🟡 春季持續播出作品
📌《黃泉使者》
📌《黑貓與魔女的教室》
📌《LIAR GAME－詐欺遊戲》
📌《拉拉熊》
📌《關於我轉生變成史萊姆這檔事》
📌《神之雫》
作品播出時間與字幕上線進度仍可能調整，實際資訊以平台及Crunchyroll News 最新公告為準。
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改編自同名漫畫的《BLACK TORCH 闇黑燈火》，描述能與動物對話的忍者末裔弍郎，救下傳說中的物怪黑貓羅睺。隨著企圖奪權的物怪現身，加上隱密局介入，少年與黑貓攜手踏上戰鬥之路。
人氣異世界動畫《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》也將推出第三季，延續魯迪烏斯帶著前世記憶，在劍與魔法世界重新展開人生的故事。
經典少女漫畫《花樣少年少女》將推出新版動畫，描述瑞稀為了接近仰慕的跳高選手佐野泉，女扮男裝進入男校，卻發現對方已經放棄跳高。美食漫畫《鐵鍋料理王》也將動畫化，以一名為了擊敗對手不擇手段的中華料理主廚為主角，帶來宛如戰鬥般激烈的料理對決。
其他受到關注的新作還包括結合戀愛與怪獸元素的《少女怪獸焦糖戀心》、大小姐格鬥遊戲題材《感謝對戰。～大小姐才不玩格鬥遊戲～》，以及描寫戰爭孤兒少女羈絆的《與妳相戀到生命盡頭》。
📌《女主角？聖女？都不對，我是雜役女僕（自豪）！》
📌《落地賢者的學院無雙～第二次轉生的S級開外掛魔術師冒險錄～》
📌《貓與龍》
📌《無自覺聖女今天也無意識地釋放力量》
📌《花樣少年少女》
📌《LV999的村民》
📌《令和妖神斑小姐》
📌《少女怪獸焦糖戀心》
📌《遭到流放的轉生重騎士憑藉遊戲知識大開無雙》
📌《Please Excuse My Younger Brothers》
📌《說出這邊交給我你們先走以後十年過去成了傳說。》
📌《從0位居民開始的邊境領主大人》
📌《BLACK TORCH 闇黑燈火》
📌《骸骨騎士大人異世界冒險中 第二季》
📌《Grow Up Show～向日葵馬戲團～》
📌《The Ogre’s Bride》
📌《說了不打算愛我的公爵繼承人，不知為何對我寵愛有加》
📌《鐵鍋料理王》
📌《Let’s Go 怪奇組》
📌《超超超超超喜歡你的100個女朋友 第三季》
📌《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～ 第三季》
📌《相反的你和我 第二季》
📌《再見菈菈》
📌《世界最強後衛～迷宮國的新人探索者～》
📌《暴怒千金發誓復仇。～憑藉魔導書之力打垮祖國～》
📌《GRANDBLUE 碧藍之海 第三季》
📌《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》
📌《轉學後班上的清純可愛美少女，竟是小時候玩在一起的哥兒們》
📌《最強廢渣皇子暗中活躍於帝位之爭》
📌《與妳相戀到生命盡頭》
📌《感謝對戰。～大小姐才不玩格鬥遊戲～》
📌《Clevatess -魔獸之王與嬰兒與屍之勇者》
📌《盜墓王》
📌《梅比烏斯之塵》
📌《我是不才惡女》
📌《Re：從零開始的異世界生活》
🟡 即將上線作品
📌《擅長逃跑的殿下》
🟡 春季持續播出作品
📌《黃泉使者》
📌《黑貓與魔女的教室》
📌《LIAR GAME－詐欺遊戲》
📌《拉拉熊》
📌《關於我轉生變成史萊姆這檔事》
📌《神之雫》
作品播出時間與字幕上線進度仍可能調整，實際資訊以平台及Crunchyroll News 最新公告為準。