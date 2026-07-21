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▲林襄在場邊頭戴白紗，向男友馬傑森喊話，大方放閃模樣引發高度熱議。（圖／NOWNEWS資料照）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（21）日的娛樂新聞搶先看，香港資深藝人謝賢（四哥）昨日傳出辭世消息後，讓外界都非常震驚，其中，兒子謝霆鋒前妻張柏芝，也將社群頭像全換成黑圖，心碎悼念前公公；林襄日前在中職明星賽戴頭紗向馬傑森示愛，而昨日她也曬出照片放閃，再度引發熱議；蔡瑞雪社群分享穿著低胸馬甲坐遊艇的影片，讓粉絲全被辣翻。香港資深藝人謝賢（四哥）在昨日傳出過世消息後，許多藝人粉絲都紛紛悼念。其中，謝賢兒子謝霆鋒的前妻，也將所有社群頭像換成全黑，心碎悼念前公公。據悉，有消息指出謝賢生前有意將總值超過1億港元（約新台幣4億元）的遺產，9成交由張柏芝代管，給兩名孫子當成長基金，由專業信託機構管理，但傳聞皆未獲得當事人證實。啦啦隊女神林襄日前在中職明星賽中不斷主動向馬傑森示愛，還在他上場時拿出自備頭紗問對方：「願不願意...打一支全壘打給大家看。」可愛互動引發爆笑。而昨日她也曬出當天照片放閃，並表示：「有些故事，留在明星賽剛剛好。」女星蔡瑞雪昨日曬出於美國邁阿密坐遊艇的影片。只見她穿著白色低胸馬甲，任由大風吹散一頭秀髮，擺出多個性感姿勢，超狂好身材根本包不住，讓粉絲全暴動嗨喊：「這太犯規了吧。」