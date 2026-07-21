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中聯油脂問題油爭議延燒，行政院今（21）日下午將召開食安法修法草案會議，邀請了各縣市與會，不過，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人上午也邀請各縣市長舉行反毒油國是會議。對此，總統府發言人郭雅慧受訪時呼籲，台中、台北發起藍營執政縣市一起線上開會，不妨請各縣市在此時，對國人公布近幾年來稽查的相關成果，而更有建設性的做法，是下午參與行政院關於《食安法》的修法。盧秀燕上午召集「縣市長反毒油線上國是會議」，串聯地方政府研商食安對策。他表示，各縣市反應相當熱烈，目前已有15、16個縣市報名參與，將整合地方第一線執行食安工作的實務經驗與建議、共同研擬具體對策，並向中央反映地方聲音。針對藍營首長搶先中央開食安會議一事，郭雅慧上午受訪時表示，食安問題不分藍綠，依法中央負責制定標準、擬定政策，地方負責在平時要進行稽查、化驗跟下架，而今天稍後台中、台北發起藍營執政縣市一起線上開會，不妨請各縣市能夠在這時候，對國人公布近幾年來稽查的相關成果。郭雅慧直言，更有建設性的做法，是在下午到行政院一起對《食安法》進行修法意見討論，實質針對廠商隱匿這一塊，在法律上如何補強，避免未來遺憾再發生。