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中聯油事件延燒，台北市長蔣萬安日前登高一呼，號召支持者725上街反毒油，昨日更致電高雄市長陳其邁邀請參加，對此陳其邁今（21）日受訪表示，電話中自己跟蔣市長建議，行政院今日下午食安會議邀請六都市長參加，透過討論修法來強化中央跟地方在職權上的合作，也認為與其大家馬上究責，這種政治處理大可不必，大家可以就事論事，這才是人民的期待。陳其邁證實昨日接獲市長蔣萬安的電話，自己則向對方表示，今日下午4時行政院有食安會議並邀請六都市長，建議說中央地方應該要通力合作，互相區域聯防互補來落實食安，彼此之間縣市的協調機制，這些也許大家會有一些爭議，但是怎麼能夠把它做得更好，當然就必須透過修法，以及強化中央跟地方職權大家合作。陳其邁說，在2014年時，自己擔任立委也推動《食安法》修法，如今已經有一段時間，認為包括當時沒有解決的預防性下架能夠更加明確，也包括自主通報等，怎麼樣能夠更加落實，以及檢驗、查驗這些工作，如何再來強化保護食安，這些都會涉及到修法。陳其邁表示，若藉由這次食安所引起的油品爭議，中央地方反而應該好好談，表達地方或中央所碰到的協調工作上的狀況，能夠把這些問題解決，這些才是人民的期待。所以就邀請蔣市長，今天下午大家有非常好的機會，不只跟中央談，彼此縣市也可以談。陳其邁也說，不僅中央有機會跟地方討論，地方政府彼此間也有好的一個平台可以來互相討論，如果大家也覺得說，下午4時食安會報如果不錯，那是否中央未來也應該要建立定期會議，不管是由院長或副院長主持，能夠定期的跟地方首長就食安議題談談，彼此能夠交換工作經驗，這個不是更好嗎？最後陳其邁說，所以與其大家馬上究責是誰的責任，這種政治處理，覺得是大可不必，更何況政治本來就是要解決民眾所關心的議題，如果有一個好的機會，當然是再好不過，大家可以就事論事，覺得這才是人民的期待。