我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯油事件延燒，行政院長卓榮泰昨日宣布《食安法》修法十大重點，預計將於本週四行政院會通過，政院於今（21）日下午4時召開《食安法》修法會議，由政委陳時中主持並邀請六都市長會商，據悉包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁都將親自出席，而新北、桃園與台南則是副市長到場。對於中聯油品事件，卓榮泰昨日也宣布《食安法》修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向為核心，提出十大修法重點。包括「增訂」高風險食品業者自主檢驗頻率、「增訂」特定食品業者自設實驗室認證制度、「增訂」實驗室管理及通報義務、「增訂」第三方驗證機構抽樣及通報機制、「增訂」地方主管機關風險導向查核機制、「強化」業者異常通報責任及加重遲延、隱匿或不實通報之處罰、「擴大」高風險業者追溯追蹤、「增訂」罰鍰執行保全機制、「增訂」重大食安事件中央指揮機制，以及「明確」違規產品下架、預防性下架及重新上架管理原則。此外行政院今日也邀請六都市長會商《食安法》修法，蔣萬安、盧秀燕與陳其邁都將親自出席，新北為副市長朱惕之出席，桃園是副市長王明鉅出席，而台南市長黃偉哲因出國由副市長葉澤山代為參加。